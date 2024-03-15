《魷魚遊戲》001腦瘤爺爺「強吻女生」玩完 性騷被判有期徒刑8月
南韓79歲資深演員吳永洙因出演Netflix影集《魷魚遊戲》編號「#001」的吳一男走紅，他憑作品拿下第79屆金球獎電視類「最佳男配角」，事業如日中天之際，卻在2022年11月爆出涉嫌性騷擾，最後依「強行猥褻」嫌疑被起訴，判決今（15）日出爐，吳永洙被判有期徒刑8個月、緩刑2年，以及接受40小時的性暴力治療課程，但吳永洙不服判決，表示會再提出上訴。
記者陳雅蘭／綜合報導
吳永洙2022年傳出，曾在2017年時對劇團女演員伸出摩爪，擁抱牽手、強吻都有，警方根據被害人日記內容記載事件、時間地點與諮商資料相符，若從未經歷便無法詳細陳述，因此逮捕吳永洙，該案原本無需移送檢方，但女方不滿結果上訴，2023年檢察官重啟調查並交由法院判決；吳永洙依舊否認犯案，認為那是被害人的主張，「我是為了告訴女方正確的路，才會牽了對方的手」。
2月時，吳永洙被求處有期徒刑1年、限制就業，當時吳永洙在最後陳述表示：「在這個年紀站上法庭，非常的辛苦與痛苦。我人生的結局變成這樣，感覺很慘淡，整個人生都崩塌了，希望（法官）能做出明智的判決。」今法官念在吳永洙初犯，最後判決有期徒刑8個月、緩刑2年，以及接受40小時的性暴力治療課程，吳永洙則表示會再上訴。
吳永洙畢業於東國大學戲劇電影系，1963年以劇團演員出道，1965年踏入影壇，他過往出演的戲劇與電影皆以配角居多，大眾認知度不高，直到2009年出演連續劇《善德女王》飾演月川大師，才讓人留下印象；到了2021年出演Netflix製作的《魷魚遊戲》爆紅，他劇中飾演患有腦瘤的70多歲老人，他覺得生命短暫並具冒險性，與其被生存遊戲所嚇倒，不如盡心投入；他也是該劇結局的關鍵人物「大魔王」，反轉演技驚豔觀眾，吳永洙也因此獲得金球獎「最佳男配」殊榮。
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