七龍珠風靡全球！日本漫畫之神鳥山明辭世　友人憶「可愛、毒舌」

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鳥山明出身愛知縣，縣立一宮起工科高校畢業後，曾在廣告公司上班3年。1978年他開始在《週刊少年JUMP》刊出漫畫，1980年連載的《怪博士與機器娃娃》讓他聲名大譟。
1984年推出的《七龍珠》，主角孫悟空的「龜派氣功」動作更是風靡全世界；漫畫累計發行量超過2億6000萬冊，還拍成卡通、電影、製成遊戲。2022年推出的電影《七龍珠超：超級英雄》全球票房收入約140億日圓。1986年任天堂發行的《勇者鬥惡龍》，由鳥山明負責設計角色，是他的另一代表作，至今仍膾炙人口。
許多人是看著鳥山明的漫畫長大的，《航海王》作者尾田榮一郎、《火影忍者》作者岸本齊史等日本知名漫畫家紛紛發文表示心痛；岸本稱鳥山明是他的指針，對他來說是「漫畫之神」。日本官房長官林芳正也對鳥山明的過世表示哀悼，並回憶說：「我印象最深刻的是《怪博士與機器娃娃》裡的阿拉蕾（丁小雨）；當時還是學生，記得阿拉蕾戴帽子、穿吊帶褲的裝扮，蔚為流行」。
日本職棒選手田中將大在X（前推特）上說：「我小時候最喜歡的漫畫是《七龍珠》，在洋基隊打球時，我和隊友常常討論《七龍珠》，這真的是一部受到各國人喜愛的作品。」
《財訊》雙週刊指出，不只在日本，從各國的反應，也可以看出鳥山明對外國帶來的影響有多深遠。法國是僅次於日本的第2大漫畫市場，法國總統馬克宏在X上，用日文寫下「致鳥山明和他數百萬的愛好者」，照片則是2021年7月鳥山明送給馬克宏的畫作，上面有《七龍珠》主角悟空和魔人普烏。中國外交部發言人毛寧也在記者會上表示哀悼，說「鳥山明是著名的漫畫家，他的作品在中國也深受歡迎」，並向他的家屬表達慰問。
不只是作品，鳥山明的人格特質也受到喜愛。與鳥山明同時期在《週刊少年JUMP》連載的漫畫家桂正和，在哀悼文中說鳥山明「可愛、毒舌、謙虛」，每次和他講電話總是笑得很累。
鳥山明剛出道時曾接受訪問，但之後就鮮少在媒體上曝光，理由是他住在小城鎮，又喜歡到超市等地方逛，曾經有一次在一家新開的超市，被賣場的女性追著要簽名，以後就盡量不曝光。後來，他甚至用戴著防毒面具的機器人來代替自己的照片。
回饋社會 朋友眼中暖男
鳥山明也總是溫暖地回饋故鄉和友人。他居住的愛知縣清須市，2025年將慶祝由町升格為市20周年，市政府原本只是找鳥山明諮詢，結果他二話不說，為清須市特別設計了以織田信長為主題的紀念標識。
同樣位於愛知縣名古屋市的非營利組織田園社會計畫，成立目的是讓大家知道農地和水資源的重要性；而這個組織的理事越中正治等人，與鳥山明在任職於廣告公司時相識，之後就一直是好友。為了對社會有所貢獻，也為了幫助朋友，他取得集英社《少年JUMP》編輯部的特別許可，2009年製作了約20頁的短篇漫畫《美味島的烏神》，這也是他第一次為雜誌以外的單位畫漫畫。
對朋友的溫暖還不只這一樁。為則卷阿拉蕾（也翻成丁小雨）配音的聲優小山茉美透露，鳥山明會上她的廣播節目，常到她的演唱會作客，全力支援她。
《財訊》雙週刊分析，鳥山明3月1日去世，一直到8日消息才曝光，由此也可以看出相關人士想保護他到最後的心情。他和他的作品，將繼續留給世人無限思念。
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