陳沂義賣「挨揍現場二手衣」！堅持洗過有保佑：我不是雞排妹
爭議型網紅陳沂日前街頭挨揍，引發社會關注，她今（15）日和好友朱蕾安、謝忻、Lydia舉辦「假面閨蜜真心公益二手義賣會」，大方拿出當天穿的白色襯衫義賣，和好友們重現被毆打現場，笑稱這件衣服已經成為行為藝術品，自己傷勢不重，一定是衣服金剛護體「有穿有保佑」，並保證有清洗過，沒有污漬、怪味，「只有雞排妹才要賣原味」，狠狠酸了宿敵一番。
記者江芷稜／綜合報導
陳沂和好友們一起義賣衣物4年了，去年還賣了10萬元，全額捐出做公益。她坦言在自家門口遭人毆打，耳朵傷口已經復元，有點腦震盪後遺症，事後產生創傷後壓力症候群（PTSD），跟謝忻去香港度假時，只要有人靠近，就會產生恐懼感，見到媒體大陣仗來採訪，她開玩笑害怕有人來尋仇，「我剛剛一走進來想說這麼多人，請問你們是要打我嗎？」
陳沂這次義賣特別捐出那件挨揍時穿的白色襯衫，當作主打商品，希望大家一起做愛心，幽默說自己能全身而退就是因為這件上衣有保佑，這件襯衫已經是藝術品，需要開放競標，目前已經有人喊價500元，前兩天慢跑跌倒的謝忻，聽到衣服能護體主動說要買，結果陳沂虧她「妳要擔心的是被拍」，讓謝忻當場翻白眼。媒體關心謝忻是否拿出被拍到和阿翔接吻的那件衣服義賣，謝忻沒好氣地說：「隔天就燒掉了！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道