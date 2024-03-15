凱特王妃P圖風波炎上 閨蜜被指是威廉王子的外遇小三介入家庭
英國凱特王妃（Kate Middleton）在今年1月腹部手術後就神隱至今，肯辛頓宮日前（Kensington Palace）趁英國母親節發布凱特術後的首張官方照片，沒想到這張照片卻被多家媒體發現有修圖，紛紛下架撤照，讓凱特王妃不得不為此道歉。然而，P圖風波讓網路上的各種陰謀論更加甚囂塵上，凱特王妃與威廉王子的感情狀況也受到關注，有一說凱特消失是因為威廉出軌，且外遇小三就是凱特王妃的女友人。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《紐約郵報》報導，凱特手術後消失在公眾面前，引發各種揣測與謠言，而肯辛頓宮在英國母親節公布的照片，凱特王妃與3個孩子一起合影，本應是想平息外界對於凱特健康狀況的猜測，不料因為P圖風波反而遭到炎上，且凱特雖然為修圖引發混亂而道歉，但始終沒有放出原圖，也讓外界不解。
《紐約郵報》報導指出，P圖風波讓外界開始懷疑凱特與王室之間的關係，美國脫口秀主持人寇柏特（Stephen Colbert）甚至在節目中直指有傳聞凱特神隱是因為夫妻感情生變，威廉王子外遇出軌。
早在2019年，威廉王子便曾被爆出與凱特的女性友人漢伯瑞（Rose Hanbury）外遇，漢伯瑞的祖母是已故英國女王伊莉莎白二世的伴娘，漢伯瑞與王室往來密切，丈夫是喬蒙德利侯爵洛克薩維奇（David Rocksavage），也是威廉和凱特在諾福郡的鄰居。
英國小報在2019年披露威廉王子在凱特懷有路易王子（Prince Louis）期間，與漢伯瑞發展出婚外情，雖然傳得沸沸揚揚，但王室與當事人從未公開回應，儘管威廉的律師否認過外遇說法，但是隨著凱特神隱與P圖風波讓外界越來越看不透王室家事，威廉的婚外情傳聞也再度成為議論焦點。