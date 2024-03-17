西門町神祕大房東「萬企」超低調　早卡位長年穩當包租公

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此外，萬企還有17250坪的桃園龍潭土地，有待後續開發；以及持有30.36%股權的「美國今日旅遊公司」在美國的舊金山及西雅圖投資旅館，認列固定收益。
經營百貨公司屢成焦點 無奈家族爭鬥
萬企的歷史可以回推至1965年，上海商人徐偉峰在台北經營「第一飯店」有成，為了複製上海南京路的繁榮景象又投資設立「第一百貨」，地點就在萬企大樓。這是台北市第一家有電扶梯的百貨公司，當時許多民眾第一次在電扶梯前舉「足」無措的驚惶場面，還成為媒體焦點。隔年徐偉峰又選定萬企育樂大樓的現址，興建今日百貨，規畫小吃、熱門音樂廳、歌廳、國劇院等綜合性的育樂中心。
其後由於徐家爆發家族爭鬥，萬企股權幾經異動。根據2022年年報，目前萬企大股東包含今日公司（持股19.96%），第一大飯店（持股19.96%），禪豐投資公司（持股11.61%），自然人李國安等。
相關資訊顯示，萬企股權非常集中，大部分籌碼在千張大戶手中，高達83%。一位持有多年的大股東透露，當初會投資萬企的原因，在於萬企持有第一飯店19.8%股權、第一飯店則持有萬企19.96%股權，兩家企業的股價淨值比分別都只有0.68倍、0.75倍，又能固定配息。只是公司治理仍有進步空間，例如發放股利以支票寄送，不符合時代潮流。
根據《財訊》觀察，萬企縱然擁有價值不菲的土地資產，但是經營保守，沒有新的營收來源，近幾年殖利率在1.3~3.2%之間，加上公司股權集中，非經營者無法給意見，很難讓價值浮現。股東認為，公司獲利成長有2個機會，一是漲租金，二是經營者心態改變或者換人做。只是看起來，前者較容易，後者相對難行。
營運漸偏保守 獲利成長仰賴調整租金
第一太平戴維斯資深經理丁玟甄分析，以先前洛碁飯店發布的公開資訊來看，萬企大樓10~14樓的租金，在疫情期間調降為每坪1200元上下。再從對街新開幕的好聲音KTV去年第一季的實登租金，換算每坪單價約1670元觀察，推測未來萬企大樓租約到期後，租金水準應該有成長的空間。
《財訊》雙週刊指出，萬企大樓北側還有台北雙子星、E1及E2公辦都更案，北門郵局都更案正在進行中，這些大型開發案未來都可以將台北車站商圈商業調性從零售與觀光，再強化辦公機能，對萬企大樓未來若規畫重建，也更增添彈性。
至於育樂大樓基地完整且位置優越，但位於一級商圈的舊建物，通常因為租金高昂導致重建的機會成本高，業主多維持現狀使用，或透過整建維護方式以提高租金。丁玟甄也觀察到，疫後民眾對體驗式休閒娛樂的需求增加，讓頂樓的棒球練習場、射擊練習場這類型的營運項目有機會迎來一波風潮。
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