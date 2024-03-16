GTC大會／「散熱雙雄」奇鋐與雙鴻走勢分歧　廣達與緯創蠢蠢欲動

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今（2024）年GTC大會同樣由輝達執行長黃仁勳親自主持，據了解，除了黃仁勳將在台灣時間3月19日現身發表新款B100晶片外，大會主題將針對大型語言模型、生物學、網路安全、資料中心和雲端運算、對話式人工智慧網路、物理、機器人以及量子、科學和邊緣運算等重要議題展開研討。
而大家也關注輝達新技術、新商品能帶動哪些台廠股價表現？證券分析師艾綸接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，黃仁勳日前已經點出「明牌」，表示AI散熱模式將跨入「水冷」時代，輝達下一代DGX AI伺服器將採用「液冷」散熱，使得近期散熱股多檔發燙，包括元山、尼得科超眾、奇鋐、雙鴻股價都有一波漲勢。
艾綸指出，其中「散熱雙雄」奇鋐與雙鴻最引人注目，但2檔在技術面上有所分歧！奇鋐是水冷散熱模組的龍頭，自製程度高於其他同業，手上握有的水冷專案約有60到70個，並主要出給美系客戶，預計水冷散熱的需求滲透率將逐年放大，長期是趨勢，但14日跌破10日均線，即便15日股價回神，但預計短線內會是整理結構。
至於布局水冷散熱多年的雙鴻，近期碰到10日均線後就守住下跌的趨勢，整個型態是沿著10日均線去做反彈，因此雙鴻走勢還在做延伸，可持續留意。當然，中低價位的散熱股也有，艾綸建議尼德科超眾以及元山可關注。其中，尼德科超眾15日收在漲停板，看起來是換手成功，相較奇鋐與雙鴻前一波漲多，尼德科超眾應該還有上漲的空間。另外，雖然元山15日跌0.7%，但整體還是沿10日均線微微往上走，同樣可做留意。
除了散熱族群外，AI伺服器與板卡依舊是焦點！艾綸指出，廣達近期股價面臨整理態勢，從2月底最低的228元止跌回穩，之後在232與273元之間區間震盪約40元，其實已經整理一段時間了，但這波大漲伺服器價量都沒有放大，趁這次資金快速輪動下，新一周可望發動攻勢。
艾綸表示，至於緯創也幾乎是相同狀況，近期「高點過不去但低點也沒有跌破」，15日收在119.5元，漲幅3%以上，有守住多方缺口，若有過前高135元等於挑戰成功，尤其廣達與緯創都有持續放量出來，新一周輝達GTC大會期間可以多留意。至於板卡的技嘉近期修正很重，從最高點394.5元到15日收盤的313元，目前態勢還沒有很健康，如果站上2月低點325元會比較好，整體狀況才會好轉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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