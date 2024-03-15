陳沂砸3000萬南港買房！自嘲戶頭被掏空：願上吳宗憲節目
曾在日本澀谷花1400萬元台幣置產的網紅陳沂，日前發生街頭挨揍事件，一度心寒想要離開台灣，沒想到媽媽幫她相中南港一間中古屋，馬上決定要入手，快狠準買下這棟價值3000多萬台幣的房子，讓陳沂付完頭期款後，直呼銀行帳戶裡已經被掏空，她今（15）日和朱蕾安、謝忻、Lydia舉辦「假面閨蜜真心公益二手義賣會」，向外界喊話願意接受各大節目邀約，包括宿敵吳宗憲的節目，吳宗憲也大氣表示「歡迎」。
記者江芷稜／綜合報導
陳沂透露，過去都在海外置產，如今很喜歡台灣這塊土地，決定要在台灣買房，不過媽媽臨時起意購屋，導致她現在戶頭歸零，喊話希望大家多給一點工作機會，幽默地說自己過去太高傲，才會嫌錢少推掉通告，「我現在要鄭重跟各窗口道歉，我知道人間疾苦是什麼了，外景節目不排斥，連吳宗憲的節目也會去上！」
記者好奇問她「通告費2千塊可以嗎？」陳沂沒好氣地說「你好意思！我現在那麽缺錢！」還有人拱她拍寫真賺錢，陳沂對身材很有信心，強調現在大家都靠修圖，不過自己不是雞排妹，似乎沒意願拍寫真書，還反問媒體「我40歲了，我是熟女了，大家會想要看嗎？」身旁好友們則是稱讚陳沂雖然嘴巴上說缺錢，還是很大方願意捐出二手衣義賣，且全額捐出做公益，是個非常有愛心的人。
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