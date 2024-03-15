Formosa Sexy賴可情人節曬辣照吐心聲 單身6年了：最近想找麻煩
「棒籃雙棲」的賴可Like，目前是味全龍啦啦隊Dragon Beauties及福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy的一員，本名賴可芸的賴可擁有一副好身材，時常不吝在IG上曬出性感照。昨（14）日適逢白色情人節，賴可也在IG上曬出她在南投身穿比基尼的照片，直言談戀愛很麻煩，但她想「最近想找麻煩」，單身6年直言想談戀愛，不少粉絲看完後紛紛留言告白，就連隊友小螞蟻也大方示愛。
記者張一笙／綜合報導
賴可2021年加入味全龍啦啦隊Dragon Beauties，作為第2代小龍女，昨天適逢白色情人節，賴可在IG上曬出她身穿藍色比基尼照，並寫下：「談戀愛真的很麻煩，但最近想找點麻煩。」直言想談戀愛，不少粉絲紛紛留言大讚賴可好身材。隊友心璇也笑著表示：「你本身就是個麻煩了」，另一名隊友小螞蟻也大聲告白：「為了妳我今天改姓『麻』，我叫『麻蟻』」，有趣留言吸引不少粉絲按讚。
賴可在2023年加入福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，事實上，在加入Formosa Sexy之前，賴可曾在2022年加入職籃台啤英熊啦啦隊小調啤。在賽季結束就有台北與高雄2支球隊相繼向賴可遞出橄欖枝，力邀她加盟，可見不少人都認可賴可的舞蹈實力。最終，賴可選擇加盟家鄉球隊福爾摩沙夢想家。
去年底，賴可所屬球隊味全龍與挑戰者樂天桃猿2隊在天母進行年度總冠軍戰第1戰，雙方鏖戰14局都沒分出結果。當天因為有工作而沒有登錄應援名單的賴可，在工作結束後隨即趕往天母棒球場，換上應援服就衝上應援舞台跳第14局，未料直接親眼見證一發再見全壘打，被球迷封為「勝利女神」。
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