今日來講股／輝達GTC就怕利多出盡？分析師：中小股千萬別急著接

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艾綸進一步指出，前一周是拉權值股殺中小股，因此即便周一與周二中小型股有上攻反彈，但量還是萎縮的，等於價跌量增、價漲量縮，價量關係背離，籌碼有點凌亂、型態上也不好看，因此短時間內震盪行情一定還有，新一周要操作中小型股會很不容易，建議投資人現階段不要看到強勢股回落就搶進，短線上先忍忍，整體而言是權值股還算健康，中小型股則是即便回落很深都不要急著接！
尤其新一周有輝達GTC大會要登場，是全球AI產業風向球，投資人就怕利多出盡。為此，艾綸認為，短線大盤還有稱，除非收盤跌破19630點或10日均線，就要視為是大盤正要修正的階段，不過目前看來，預估新一周台股大盤將呈現高檔震盪。
至於今日台積電跌幅頗深，收在753元，跌幅近4%，他認為漲多拉回難免，且下周要除息也會影響市場，但目前包括台積電等大型權值股都還算健康。另外，15日一度亮燈漲停的鴻海，終場收在132元，漲幅9%以上表現亮眼，也帶動鴻家軍走勢，投資人好奇下周有沒有機會挑戰3年前最高的134.5元，他認為可能會先遇到前一波的解套賣壓，短線想賭看看可以把15日最低點127元當作停損點，或是可以把目標轉向旗下近來表現亮眼的鴻準。
而長榮15日重挫差點收在跌停價位，由於長榮也是00939、00940的重要成分股，因此格外引人關注。艾綸表示，現階段長榮重跌想參與的話，建議回落到160元再行動，因為160元是之前的壓力區，現在變支撐區，長榮跌深再來考慮進場會比較保險。
另外，重電的題材是可以確定今年、明年與後年都是話題，因為台電的強韌電網計畫「板上釘釘」，因此這幾年可以不用擔心。其中華城受惠強韌電網計畫與美國變壓器訂單，股價從50、60元漲到600多元，投資人後續可以持續關注其表現。其他包括士電與中興電也可以留意，中興電目前箱型整理，後面還有表現空間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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