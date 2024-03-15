基隆市府再加碼！3/29起基隆青年電動機車0元騎回家

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基隆市環保局馬仲豪局長表示，本專案堪稱全臺力道最大、最優惠的補助方案，減輕年輕人的負擔更有感。提供專案車款的光捷公司經理董凡義與華菱汽車經理鄭盛丹等也出席本次記者會，共同與市政府為打造淨零碳排攜手努力。
馬仲豪局長強調，新開辦的加碼資費補助，自3月29日起接受申請，未來青年朋友申請電動機車，除了每月資費方案大幅調降外，民眾若選擇將家中的老舊燃油機車進行汰換，將可另獲1萬元汰舊補助金；申請年齡條件也同步放寬，出生於民國68至93年次皆可申請，提倡青年參與公益、為環保投注一份心力，讓基隆市成為減碳淨零綠生活的新典範。
馬仲豪局長指出，市政府規劃於基隆火車站南站，持續提供展示服務與專人解說，讓更多市民朋友了解申請程序，歡迎青年朋友一起來申請。
此次新方案數量有限，請符合條件的申請人把握機會盡早申請，環保局將滾動式調整，持續追蹤電動機車申請數量與市民回饋的寶貴意見，為市民創造最大福祉。
基隆市政府邀請在年輕族群中深受歡迎，粉絲超過55萬人的KOL許悅擔任公益青年電動機車推廣大使，出席記者會時許悅表示，自己出生八斗子，基隆是一座美麗充滿愛的城市，希望可以發揮一己影響力，邀請大家出行選擇騎乘電動機車，為我們的城市跟地球而努力，從日常生活做出小小的改變，就能降低移動污染源產生的空氣污染，共同讓居住環境變得更美好，一起努力保護地球。
如欲了解最新公益青年電動機車補助詳情，
可洽詢環保局服務專線02-2397-0378分機181或02-2465-1115分機304。
撰稿單位：空氣及噪音管制科
聯絡人：林佳儀科長
聯絡電話：02-24651115#204