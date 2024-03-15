香港老牌食品業者「宣告停業」！28間門市全關 學者稱歇業潮將至
擁有39年歷史的香港連鎖式食品專賣店「大昌食品市場」，今（15）日宣布將結束營運，旗下28間門市全數停業，已經陸續向員工發出終止僱傭合約通知書，稱將於下月14日工作時間結束後終止僱傭關係。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合港媒報導，大昌食品市場表示業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰，經審慎考慮後，決定終止食品市場業務，28間門市全數關閉，具體關店日期尚未確定，但根據人事部向員工發出的通知書，僱傭合約將至下月14日終止。
大昌食品市場於1985年成立，是香港最大的食品及快速消費品分銷商，大昌行集團表示，零售門市停業後，將專注在食品採購、分銷以及食品加工等業務。
香港中文大學商學院學者李兆波分析大昌歇業原因，一是定位尷尬，品牌在高檔貨品的定位形象不如其他競爭者，而分店數量又不如主打便宜定位的競爭者來得多；再加上網購電商熱潮，以及港人熱衷北上消費，多重負面因素夾擊下，不得不關店。
李兆波更指出，香港陸續還會有零售業者如大昌一般陷入困境，縮減門市規模與歇業潮都有可能出現。因為電商熱潮以及港人北上消費是整個零售市場都會面臨的挑戰，且中國旅客消費力下降，也會衝擊香港零售業者的業務。