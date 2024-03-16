從職棒鐵人到「三鐵」硬漢！「老邦」馮勝賢克服心魔成功完賽

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提到參賽初衷，馮勝賢去年10月其實有在墾丁，幫忙視障選手馬拉松賽，當時他就有機會接觸到LAVA的鐵人賽，由於自己過去都是在跑步為主，遇到「三鐵」，馮勝賢比較陌生，但要真正的挑戰，又是另一回事。
「一開始我連游泳都有問題，要我不間斷游，而且一次就要挑戰3800公尺不間斷，連吉董（董事長樂團主唱）都認為不太行。」他說。但因為已經報名鐵人賽，馮勝賢還是秉持運動員的精神「堅持」下去，並且利用過年期間自我訓練。
馮勝賢除夕就開始訓練，他到台東活水湖，挑戰自己，一開始他游100公尺要休息4次，他解釋：「游泳跟跑步的節奏不一樣，而且這個賽事也有規定，自己也要衡量自身狀況。」
就這樣馮勝賢慢慢訓練自己游泳的速度，他過去在兄弟象三連霸時期雖然是當家二壘手，但畢竟跑步、游泳等跟打球還是差很多，這讓他一度想到，若真的不行，可能就要棄賽。
但馮勝賢先練習到一口氣游到600公尺沒休息，之後加上慢慢增加距離，2月底他在讀賣巨人來台交流賽跟好友「阿部慎之助」見面打氣，馮勝賢真的有機會挑戰自我。
他強調，自己穿上防寒衣，又加上水溫很冷，比賽當天原本還會擔心，但自己最後完賽還是很感動，當真的游完第一圈，自己也很激動，「眼淚真的掉出來」，就這樣他硬是渡過障礙，最終3800公尺完賽。
從早上5:00開始進行賽事，馮勝賢最後完賽時間為16小時58分，他說：「的確就像度過一場浩劫，真的要靠意志力撐下去。」
三鐵很有挑戰性，第一項比的是游泳，馮勝賢順利在克服心魔狀況下，先是完賽後接上自行車約180公里，最後在路跑42.2公里收尾，對他而言真的是第一次體驗。
彷彿回到職棒時期訓練，馮勝賢很感謝這次的經驗，讓他有三大體悟：
1.這是生命力的展現
三鐵比賽，需要不斷突破，也要更小心賽事安全，當然也可以展現強大的生命力。
2.跟自己比賽
意志力、突破心魔，加上不放棄，絕對可以完賽。
3.學習永無止盡
從一開始水性不佳，到最後可以游破3800公尺，馮勝賢感到學習永無止盡，