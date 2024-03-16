警「安居專案」大掃毒！3名人涉嫌持大麻：阿沁妻、PEETA葛格出包
近期，全台警方發動為期兩周的「安居專案」掃毒行動，台北市警方接獲情資，指綽號「PEETA葛格」的健身網紅（本名：黎育欽）涉毒，隨即持搜索票前往其經營的健身房搜索，當場查獲大麻毒品及電子煙，而「PEETA葛格」則辯稱「不知道是誰的」，被警方依法送辦，台北地檢署複訊後，諭令其5萬元交保。而在這一波掃毒行動中，還有夜店大亨夏天浩、飛兒樂團前團員阿沁妻子李汶靜也遭逮，目前共有3位名人涉案。
記者林盈君／綜合報導
據了解，台北市警局掌握情資，指現年29歲的「PEETA葛格」、網紅黎育欽涉毒，15日持搜索票前往其經營的健身房，當場查獲大麻毒品及電子煙，不過「PEETA葛格」黎育欽否認涉毒，辯稱「不知道是誰的」，訊後依法移送台北地檢署偵辦，被裁定5萬元交保。
「PEETA葛格」黎育欽表示，自己剛從泰國返台，不清楚毒品是誰的，警方已採集其毛髮送驗，並調閱黎男辦公室監視器，過濾進出人員，另外也通知工作室9名員工陸續接受尿液採檢，調查是否有吸毒問題。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995