大谷翔平夫婦超人氣！媲美防彈少年團 韓媒「罕見舉動」高度重視
洛杉磯道奇將於20日、21日在南韓首爾展開海外開幕戰，大谷翔平與妻子田中真美子一起前往韓國，引起日、韓、美媒體的關注，其中韓媒《SBS SPORTS》官方YouTube也特地發布了影片，介紹大谷翔平與田中美真子，並罕見使用日文標籤，顯示對大谷的重視程度。在球迷眼中，大谷翔平的超人氣有如偶像團體防彈少年團（BTS）。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平在15日凌晨透過Instagram發布一張即將前往韓國的照片，照片是道奇隊全員正準備搭機前往首爾比賽，包含大谷翔平本人、妻子田中真美子還有翻譯水原一平夫婦，以及山本由伸和他的翻譯園田等人一起合影，其中田中真美子，就是大谷秘密藏的「嬌妻」。
抵達韓國時，大谷翔平立即引發轟動，超過70家媒體記者搶拍，加上大批粉絲包圍，把機場擠得水洩不通，顯示大谷翔平受矚目程度，球迷表示：「大谷就像BTS一樣受歡迎。」、「不管看幾次都覺得很美好。」、「感謝熱情迎接大谷的韓國粉絲，感受到你們滿滿的愛。」
在大聯盟海外開幕戰正式開打以前，道奇將於17日與起亞虎打熱身賽，接著18日晚上交手韓國國家隊，至於擁有達比修有、金河成和松井裕樹的教士隊，將於17日先對戰韓國國家隊，接著18日對戰韓國職棒衛冕軍LG雙子。
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