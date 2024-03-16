大谷翔平離隊！天使人氣不在 Rendon：像是被踢出「披頭四樂團」
洛杉磯天使（MLB）本季在大谷翔平離隊後，春訓基地可說是恢復過往的寧靜，但陣中還是有球員不是很習慣，其中強打Anthony Rendon更是形容，就像是被踢出「披頭四樂團」一樣，但隊友Taylor Ward則直言隨著大谷翔平離隊，讓球場的記者變少了，讓我們稍微可以找回屬於自己的空間。
記者張志宇/綜合報導
「二刀流」大谷翔平在過去6年，可說是為天使帶來龐大的人氣，其中「大谷時期」的天使，固定來到球場的日本記者約50人，碰到大事時會增加到70人左右，常常將春訓時的休息室擠得水泄不通，但隨著大谷翔平離隊，Taylor Ward就直言，「隊員們能稍微找回屬於我們的空間。」
但過去熱鬧的天使春訓，在大谷翔平離開後回歸平靜，對此強打Anthony Rendon坦言有點不習慣，更是以披頭四樂團做舉例，「在過去幾年我們就像身處在披頭四樂團中，我們必須去習慣外界的關注，但現在的感覺就很像我們被踢出樂團了。」
有趣的是，隨著大谷翔平離隊，天使隊員也十分關心餐廳菜單選擇，因為在往往季前球團都會向選手發出問卷作調查，不少選手都表示，「今年還會有壽司嗎？」本季依舊維持有壽司，但過去大谷翔平會不時提供日本和牛，今年恐怕是見不到了。
大谷翔平休賽季以10年7億美元（約新台幣220億元）合約加盟洛杉磯道奇隊，是美國職棒大聯盟（MLB）史上，也是棒球史上最鉅額的合約。
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