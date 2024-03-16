前隊友祝賀田中真美子和大谷翔平結婚！ 網友大讚：很會保守秘密
大谷翔平在14日晚間發出和他的妻子田中真美子的合照後，瞬間席捲全世界的體育媒體版面。日本女籃選手馬瓜伊芙琳，曾和田中真美子共同效力日本女籃代表隊，在社群平台「X」上發文祝賀。此舉也讓不少日本網友揣測，或許大谷翔平、田中真美子夫婦的周遭好友們事前就已經知情，更大讚他們保守秘密的功力。
記者林之越/綜合報導
現年27歲的田中真美子，過去曾經是富士通女籃紅波（Red Wave）社會隊的成員，還曾在2017年時，代表日本來台參加台北世大運。然而，她去年在當打之年的26歲選擇退役，引起討論，現在回頭來看，或許當時退役的決定，是為了能赴美和大谷翔平完成婚事。
值得一提的是，發文祝賀的馬瓜伊芙琳其實兩人先前在高中、大學還有職業聯賽都沒有同隊過，但是曾共同效力日本國家隊，感情似乎相當不錯。她在祝賀的推文中寫道：「太棒了！恭喜！」底下有許多網友留言表示「我想伊芙琳應該忍耐很久了」、「妳終於可以說出口了！」
而田中真美子的前球隊富士通女籃紅波（Red Wave）社會隊，也發出聲明表示，感謝田中真美子為球隊帶來了許多活力，並希望兩人在踏上人生新的旅途後可以更加順遂。
另一方面，有許多日本網友讚嘆：「有這麼多朋友還沒洩露資訊實在太神奇了」、「看來很棒的人身邊，也都會聚集很棒的人」、「大家保守秘密的能力都好厲害」、「感謝每一個知情卻守住秘密的朋友們」、「如果是我的話，一定馬上就說出去了」。
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