讓高市府助一臂之力　智慧農業媒合會客製化解決農民痛點

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高市府農業局為協助農產業轉型，建置「農來訊」系統，提供農產業相關資訊讓農民免費使用。今年度推出更方便農友的新功能：「我的農來訊-客製化智農儀表板」，可記錄多個田區及種植作物，並針對該區該作物顯示災害告警、市場交易資訊、提醒生產事項管理、評估生產期間遭遇災害的風險。更提供「農來隨手記」讓農友記錄生產履歷，同時產生QR code供消費者掃描觀看，提高消費者黏著度，讓農民只靠一支手機就能掌握制勝關鍵。
除了「農來訊」系統外，農業局還持續辦理「農產業智慧農業補助計畫」以協助農友導入智慧農業，補助項目包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務等4項，受理期限至3月31日止，請農民把握時間，到所屬農會或合作社申請。
此外，為加速高雄農產業智慧落地，今年度媒合會前先請農友們提出痛點需求，結果顯示，超過5成農友對於農場環境的智慧感測及控制的部分很有興趣，另有3成的農友則對於自動割草車、無人植保機等智慧生產機具有需求。
張清榮表示，高雄市為推動智慧農業發展，建置免費入門的農來訊，提供農友智慧防災及智慧產銷服務，再輔以補助計畫及服務平台的推動，加速高雄農產業智慧落地，110年至112年共計完成70場案場、面積超過630公頃。