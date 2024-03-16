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讓高市府助一臂之力　智慧農業媒合會客製化解決農民痛點

▲高市府農業局舉辦「113年高雄智慧農業媒合會」，邀集智慧農業相關廠商和農友們進行痛點需求，會中有上百位農友和24家廠商參與，媒合率達七成。（圖／高市府農業局提供）
▲高市府農業局舉辦「113年高雄智慧農業媒合會」，邀集智慧農業相關廠商和農友們進行痛點需求，會中有上百位農友和24家廠商參與，媒合率達七成。（圖／高市府農業局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市府農業局為推動智慧城市，協助農產業智慧化，邀集產官學公私協力組成智慧農業服務平台，並持續推動智慧農業補助計畫，特別舉辦「113年高雄智慧農業媒合會」，進行痛點需求媒合，有上百位農友和24家廠商參與，媒合率達七成，農業局表示，想參與智慧農業行列的農友，請於3月底前提出申請，讓市府助一臂之力。

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▲高市府農業局為協助農產業轉型，建置「農來訊」系統，提供農產業相關資訊讓農民免費使用，讓農民只靠一支手機就能掌握制勝關鍵。（圖／高市府農業局提供）
▲高市府農業局為協助農產業轉型，建置「農來訊」系統，提供農產業相關資訊讓農民免費使用，讓農民只靠一支手機就能掌握制勝關鍵。（圖／高市府農業局提供）
高市府農業局長張清榮也希望透過媒合會讓廠商及農友們直接面對面討論，期望今年高雄智慧農業案場總數能超過100個，未來也會持續輔導農民解決痛點、媒合民間廠商，共同為高雄農業發展注入創新元素，達成產業升級與提升生產力的目標。

高市府農業局為協助農產業轉型，建置「農來訊」系統，提供農產業相關資訊讓農民免費使用。今年度推出更方便農友的新功能：「我的農來訊-客製化智農儀表板」，可記錄多個田區及種植作物，並針對該區該作物顯示災害告警、市場交易資訊、提醒生產事項管理、評估生產期間遭遇災害的風險。更提供「農來隨手記」讓農友記錄生產履歷，同時產生QR code供消費者掃描觀看，提高消費者黏著度，讓農民只靠一支手機就能掌握制勝關鍵。

除了「農來訊」系統外，農業局還持續辦理「農產業智慧農業補助計畫」以協助農友導入智慧農業，補助項目包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務等4項，受理期限至3月31日止，請農民把握時間，到所屬農會或合作社申請。

此外，為加速高雄農產業智慧落地，今年度媒合會前先請農友們提出痛點需求，結果顯示，超過5成農友對於農場環境的智慧感測及控制的部分很有興趣，另有3成的農友則對於自動割草車、無人植保機等智慧生產機具有需求。

張清榮表示，高雄市為推動智慧農業發展，建置免費入門的農來訊，提供農友智慧防災及智慧產銷服務，再輔以補助計畫及服務平台的推動，加速高雄農產業智慧落地，110年至112年共計完成70場案場、面積超過630公頃。

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