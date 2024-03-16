「王金平時期從未發生！」　柯建銘：總質詢要全員到齊是外行話

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柯建銘回顧，綠委陳亭妃昨天中午左右，告知議事人員要改書面質詢，本來希望早上質詢但沒辦法，既然陳亭妃已經告知，議事人員卻沒有善盡告知義務，2時10分議場螢幕才秀出改書面，藍委羅明才在外面飆車趕回來立法院，路上還通知議事人員會晚3至5分鐘、請稍等，但議事人員根本不理他。
柯建銘續指，議事人員照早上排序通知綠委洪申翰，但下午改時間沒有通知委員，「責任歸屬不必口水，韓國瑜疏於管理、議事人員怠惰」。他說，即便是國是論壇，政黨抽籤、1人3分鐘，議事人員也會盯場、立刻通知趕快進場，台上6、7名議事人員坐在那裡幹嘛？韓國瑜對於立法院過去的處理不是很熟悉，就一路跳過去，這有值得檢討跟改進的地方。
至於要如何改進？柯建銘說，韓國瑜說要找朝野黨團來談，昨天已經電話通知，大概18日舉行朝野協商，讓立委恢復質詢權是共同方向，而議事人員的作為也要上緊發條。
柯建銘指出，如何共同維護憲政秩序以及立委質詢權，這是朝野共同目標，技術性問題應該改進，不是議事規則29條可以處理的，前院長王金平時期，從不會發生這種事情。
針對外界質疑，總質詢立委席空無一人一事，柯建銘認為，這是外行人講外行話，現在已經是直播了，他進立法院到現在30年，總質詢沒有人到齊才能質詢，都是在辦公室準備，早期是執政黨立委不能總質詢，後來改成朝野可以總質詢，再後來改到即問即答，就沒有上對下或是反質詢問題，「個別人士不要曲解法律，不可能全部人坐在那裡，清點人數也沒用，幾十年來都是如此，現在實況轉播這樣做更不科學」。