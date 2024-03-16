BTS V當兵好忙！跟成龍打功夫　拍新歌《FRI(END)S》MV被車撞破頭

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此次節目中，以「牛奶糖」當作賭注籌碼，遊戲開始前，成員開始嚇唬俞承豪跟V，池錫辰更說：「上次我們玩的時候，牛奶糖輸光的話，還要賣衣服、賣褲子。」沒想到面對這樣的言論，V毫不在意笑著伸出雙手，不經意展示滿滿名牌手飾，一旁什麼都沒戴的俞承豪摸著空空手腕，與V形成強烈對比，讓池錫辰笑說：「看來俞承豪要脫光上衣了。」
節目一開始，眾人透過海盜桶桌遊來累積牛奶糖獎金，一旦觸發機關，所有牛奶糖就會從製作單位特別打造的巨型透明桶從天而降，此時成員就可趕快撿牛奶糖來累積資金，聽完遊戲規則的哈哈揶揄製作單位，「找世界巨星來，卻要人家在地上撿牛奶糖」，而遊戲開始時，V勝負欲爆發，直接拿塑膠籃要接住牛奶糖，卻沒想到牛奶糖散落一地，他最終只能蹲在地上撿；第二輪他記取教訓，在塑膠籃裡墊毛巾降低反作用力，成功劫走大部分糖果，此舉引發眾怒，成了「牛奶糖富翁」的V，也不忘「丟出」一些牛奶糖施捨給其他人，讓主持人瞬間開啟「乞丐模式」，更直呼為了牛奶糖自尊心都不重要。
除了擁有最多的牛奶糖，V在遊戲中更是被幸運女神眷顧，被抽中成為老千協會會長，可以制定遊戲規則，他很懂得行使會長特權，竟要求大家上繳牛奶糖，藉此將敵隊的牛奶糖分給自己隊的隊友。除此之外，V在最後轉輪盤遊戲中，相較於其他人經常轉到「籌碼歸零」，他則次次都轉到翻倍，讓眾人不禁感嘆「V做什麼都能成功」，稱他連幸運都是「世界級」，對比一旁的俞承豪每輪都慘輸最終破產，是當集的「臭手擔當」無誤。該集完整內容17日晚間6點在中天綜合台播出。
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