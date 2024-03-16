吳思瑤轟「本週國會３謠言」　點出這３人在亂扯：徐巧芯不笨是壞

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她強調，立院2016年11月25日才通過《立法院組織法》，第三條明定「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公正中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」。
吳思瑤更是直指傅崐萁「亂扯」，不該將王金平2007年題案一例混淆視聽。她表示，因為當時根本沒有議事中立的規定，新法通過當然適用新法。
吳思瑤針對兒福聯盟董事王育敏安排下週「社會安全網專案報告」也提出質疑，她認為王育敏作為剴剴案相關當事者，疑似有球員兼裁判、被告變法官的疑慮。
而立委王鴻薇提出「民進黨為何不排案？護航？」一問，也被吳思瑤以「亂扯」二字來闢謠。怒轟王鴻薇用時序的落差來顛倒是非、造謠抹黑。
吳思瑤表示，每週議程都是前一週排定，民進黨上週排案時剴剴案還沒被揭露，還沒引發全面性討論。更是強調，「民進黨沒法有預知能力」。
吳思瑤也狠酸王育敏，「此案隱匿未爆的三個月來，為何從未主動發聲？」。
吳思瑤指出本週第三個謠言，就是韓國瑜院長自行散會是陳亭妃的錯。她表示，真相是韓國瑜週五罔顧議事慣例，逕行「跳號快轉」沒收七位立委質詢權。
徐巧芯昨日表示民進黨立委遲到還罵人、要怪就怪陳亭妃等等言論引起吳思瑤的反彈。吳思瑤聲稱，「遲刻魔」不是陳亭妃，是國民黨的羅明才。
吳思瑤表示，民進黨每位排定質詢的立委都在立院等候，依據議事處通知的時間到場，甚至提早到場。
吳思瑤也強調，陳亭妃昨上午改為書面質詢，議事處有整整兩個半小時作業時間，聯繫調整質詢順序，重通知立委正確時間，即時更新議場螢幕資訊，但議事處都沒有做到。
最後吳思瑤更是嚴厲譴責韓國瑜，「立院運作從沒發生過這種鬧劇，王金平蘇嘉全游錫堃任內都沒出過這種包，就知道這是韓國瑜的問題！」。