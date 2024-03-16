「雞界哥吉拉」夜闖板橋全家便利商店 「爪上覆羽」驚人身價曝光
梵天雞不是傳說！新北市一隻紅冠金羽的大公雞，日前半夜大搖大擺地闖進板橋一家全家便利商店，疑似尋找食物，被店員通報動保處安置並協尋失主，等雞主人天亮尋來領回，眾人才知這隻大公雞真名，竟是有「雞界哥吉拉」之稱的梵天雞，曾在美國創下一隻10萬元的驚人成交紀錄。
記者徐銘穗/綜合報導
新北市動保處表示， 「梵天雞」在台灣又稱「婆羅門雞（Brahma Chicken）」，特徵是成長迅速、體型龐大，且腳脛有羽毛，普通常見家禽最多也只成長0.7到3.6公斤重而已，但梵天雞一般平均體重約5.5公斤，雄性體重可達8公斤，因此又被稱是「家禽霸王」，也有「雞界哥吉拉」封號。
葉姓飼主表示，今年年初才從嘉義友人農場帶回2隻梵天雞當寵物飼養，沒想到這隻公雞晚上竟趁全家人都睡了，調皮把籠舍門撞開，從住家3樓屋頂飛落至路面上，還跑進全家超商。動保處也叮囑他，要加固栓妥雞籠外，也要再加裝聯絡寵物腳環或施打晶片，一旦再次走失也能快速尋回。
動保員程沛宏表示，這隻大公雞進來時，眾人都很好奇牠雞爪上覆蓋羽毛的特徵，一直誤以為是家禽教科書上敘述的「九斤黃雞」，直到主人來領回時，才得知是網路傳說中家禽霸王的梵天雞。據悉，市面上大型成雞價格5000元起跳，美國曾有一隻身高100公分的梵天雞，創下10萬元驚人成交紀錄，價值不菲。
新北市動保處表示，國內愈來愈多人把雞、鴨等禽類當寵物，建議飼主可在上班時間到新北市各區動物之家或就近到動物醫院，幫愛寵注射微型晶片（適合100公克以上禽鳥），可協助辨識身分物歸原主。此外，帶寵物禽鳥出門時，一定要置入提籠，以免受驚嚇竄飛迷失。