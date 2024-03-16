游否希一番賞「苦主現身」！砸70萬驚覺受騙　受害者群組人數爆炸

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蹦闆日前接獲爆料，有受害者在游否希經營的娃娃店抽一番賞，但花了8萬元都抽不到iPhone 15獎項，質疑是遇到詐騙。蹦闆得知後，決定包牌查真相，他先讓爆料者玩一組全新的籤筒，但玩一組全新籤筒，輪到蹦闆出面包下剩下的160抽，果真一口氣開完仍不見代表中獎的92號籤。
當時游否希還驚訝地說：「這件事就很玄喔，為什麼前面有，這次沒有喔。」更語帶保留說：「確實是詐賭的感覺，我們也懷疑是不是搞事。」讓蹦闆忍不住怒轟：「這白X真的有夠玄。」
更多受騙苦主浮出水面
事件曝光後引起廣大熱議，蹦闆隨後在IG限時動態公開更多苦主，有另一名受害者私訊蹦闆表示，「過年期間我們去抽，他還強迫賣一抽500的給我們，我們也是包套，也是抽到最後幾抽才出獎項」，直呼游否希是詐騙慣犯，手法同樣是偷摸籤桶；還有苦主透露自己砸了6、70萬在夾娃娃機店抽手機，一直覺得哪裡有問題，直到看到蹦闆的影片才驚覺受騙。
不只有人在夾娃娃機店遇詐騙，有另一名受害者稱，他前兩天也被游否希一番賞直播詐騙，「他當初剩120抽開出來的價格，一抽1000元，而且只放90張，然後當天有其他粉絲抽完90張沒有手機，手機在最後的30張，重複的事情發生兩次，一場直播少說斂了數10萬台幣」，感嘆自己最後花了1萬9000元買了空氣。
蹦闆設立受害者LINE群組
而相同手法有多名網友前來向蹦闆控訴，私訊內容一一被公開，蹦闆接連砲轟游否希「大網紅這個錢有點好賺？」、「應該要還錢給人家再關吧」、「受害者超多？你跟我說你平常沒有在辦活動」、「60至70萬（詐騙）一個人？這到底騙了多少」。最後蹦闆直接在LINE設立受害者群組，統整所有受害者的詐騙過程，記者實際查看，發現截至下午14時，群組人數早已突破500人。
目前整起案件已進入司法階段，桃園分局埔子所長馮清豪受訪表示，有接獲該名向蹦闆爆料者的報案，提告包含游否希、娃娃店店長等3人涉嫌詐欺，已依規定受理並函請桃園地方檢察署偵辦。