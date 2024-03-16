大谷翔平教頭被丟雞蛋！嫌犯已遭逮捕 犯案動機曝光「就是想丟」
洛杉磯道奇（MLB）昨（15）日抵達韓國，備戰下週20、21日的大聯盟海外開幕戰，但道奇團隊卻在抵達仁川機場時，發生意外插曲，有圍觀民眾丟出一顆「雞蛋」，差點打到主帥Dave Roberts，韓國警方則在今（16）日找到加害者，並將男子逮捕，犯案動機據韓媒《韓聯社》透露，「就只是想仍道奇隊」。
記者張志宇/綜合報導
根據《韓聯社》透露，韓國警方調閱現場監視器後，在不到2小時內就將加害者逮捕，目前對這名20多歲的男子以不拘留立案，警方表示，「加害者的犯案動機並未特別瞄準Dave Roberts，但就只是想仍道奇隊」。
警方透露該男子曾在過去接受精神科治療，心理狀況十分不穩定，對於此丟臉行為《韓聯社》也指出，「雖然雞蛋沒砸中特定人士、但故意丟擲的這個行為已經構成暴行罪，可是南韓屬於「反意思不罰罪」，若道奇隊或Dave Roberts無意究責，就不會有刑責，警方則表示，會再確認受害方的意向在決定調查方向。」
值得一提，道奇隊這次遠赴韓國可說是刮起炫風，根據日媒《Sponichi Annex》透露，昨（15）日在仁川機場現場湧入多達20多家電視台與600多位粉絲來接機，其中現場更掛著「韓國大谷粉絲俱樂部」為大谷翔平訂製的海報。
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