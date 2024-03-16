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游否希「遭控一番賞詐騙」正面對決！親赴警局反告蹦闆：恐嚇取財

▲網紅游否希昨日遭蹦闆踢爆，他經營的夾娃娃機店裡「一番賞」抽iPhone 15的遊戲，疑似有詐騙行為，游否希今日則反告蹦闆涉嫌恐嚇取財。（圖／翻攝自蹦闆YouTube）
▲網紅游否希昨日遭蹦闆踢爆，他經營的夾娃娃機店裡「一番賞」抽iPhone 15的遊戲，疑似有詐騙行為，游否希今日則反告蹦闆涉嫌恐嚇取財。（圖／翻攝自蹦闆YouTube）

記者賴禹妡／綜合報導

網紅游否希昨（15）日遭YouTuber蹦闆踢爆，他經營的夾娃娃機店裡「一番賞」抽iPhone 15的遊戲，有疑似詐騙粉絲的行為。事後游否希遭受害者提告涉嫌詐欺，而游否希不斷否認有詐欺粉絲，今日甚至反告蹦闆涉嫌恐嚇取財。 

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游否希昨日遭蹦闆指控一番賞詐騙粉絲後，曾受訪表示，和解並非認錯，而是解決眼前事情再查明真相。今日更到桃園警分局龍安派出所提告蹦闆，帶著粉絲到娃娃機店索取賠償的行為，已涉嫌恐嚇取財。 

游否希遭爆一番賞詐騙 
回顧整起事件經過，蹦闆日前接獲爆料，有受害者在游否希經營的娃娃店抽一番賞，但花了8萬元都抽不到iPhone 15獎項，質疑是遇到詐騙。蹦闆得知後，決定包牌查真相，他先讓爆料者玩一組全新的籤筒，但玩一組全新籤筒，輪到蹦闆出面包下剩下的160抽，果真一口氣開完仍不見代表中獎的92號籤。 

當時游否希還驚訝地說「這件事就很玄喔，為什麼前面有，這次沒有喔」，更語帶保留地喊「確實是詐賭的感覺，我們也懷疑是不是搞事」。讓蹦闆忍不住怒轟：「這白X真的有夠玄。」 

▲游否希認為有被抹黑的感覺。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）
▲游否希當下否認詐騙，並認為有被抹黑的感覺。（圖／翻攝自蹦闆YouTube）
娃娃機店老闆公開監視器畫面 
根據《三立新聞網》報導，娃娃機店負責人凱門瑞公開監視器畫面，質疑是遭到「蹦闆」設局。他認為爆料者拿到中獎籤後，擔心設局被發現，一旁女友馬上遞出未中獎的籤，而爆料者雙手掩蓋中獎籤，假裝沒中並全部掃給凱門瑞，他因為沒有懷疑對方，沒多加確認就將籤丟進垃圾桶。 

目前警方已介入整起案件，桃園分局埔子所長馮清豪受訪表示，有接獲該名向蹦闆爆料者的報案，提告包含游否希、娃娃店店長等3人涉嫌詐欺，已依規定受理並函請桃園地方檢察署偵辦；至於游否希提告蹦闆涉嫌恐嚇取財，警方同樣也依規定受理偵辦中。 

▲蹦闆IG限時動態回嗆「我XXX的游否希，你敢說我仙人跳你，你真的不見棺材不掉淚」。（圖／翻攝蹦闆IG）
▲蹦闆昨晚IG限時動態回嗆「我XXX的游否希，你敢說我仙人跳你，你真的不見棺材不掉淚」。（圖／翻攝蹦闆IG）

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