游否希「遭控一番賞詐騙」正面對決！親赴警局反告蹦闆：恐嚇取財

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游否希遭爆一番賞詐騙
回顧整起事件經過，蹦闆日前接獲爆料，有受害者在游否希經營的娃娃店抽一番賞，但花了8萬元都抽不到iPhone 15獎項，質疑是遇到詐騙。蹦闆得知後，決定包牌查真相，他先讓爆料者玩一組全新的籤筒，但玩一組全新籤筒，輪到蹦闆出面包下剩下的160抽，果真一口氣開完仍不見代表中獎的92號籤。
當時游否希還驚訝地說「這件事就很玄喔，為什麼前面有，這次沒有喔」，更語帶保留地喊「確實是詐賭的感覺，我們也懷疑是不是搞事」。讓蹦闆忍不住怒轟：「這白X真的有夠玄。」
娃娃機店老闆公開監視器畫面
根據《三立新聞網》報導，娃娃機店負責人凱門瑞公開監視器畫面，質疑是遭到「蹦闆」設局。他認為爆料者拿到中獎籤後，擔心設局被發現，一旁女友馬上遞出未中獎的籤，而爆料者雙手掩蓋中獎籤，假裝沒中並全部掃給凱門瑞，他因為沒有懷疑對方，沒多加確認就將籤丟進垃圾桶。
目前警方已介入整起案件，桃園分局埔子所長馮清豪受訪表示，有接獲該名向蹦闆爆料者的報案，提告包含游否希、娃娃店店長等3人涉嫌詐欺，已依規定受理並函請桃園地方檢察署偵辦；至於游否希提告蹦闆涉嫌恐嚇取財，警方同樣也依規定受理偵辦中。