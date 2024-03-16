蘋果掏4.9億美元與投資人和解　全因庫克「一句話」被告上法院

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結果，蘋果卻在2019年1月2日宣布下調季度營收預測，稱原因是中美貿易緊張，並通知供應商減產。這是蘋果自2007年推出iPhone以來，首次下調營收預測，隔日蘋果股價應聲重挫10%，市值蒸發740億美元。
法庭文件顯示，蘋果否認存在相關責任，但為了避免訴訟的成本和干擾，同意支付4.9億美元與控訴人達成和解。和解對象涵蓋庫克於電話會議發表評論與下調營收預測的兩個月內，曾購買蘋果股票的投資人。
代表投資人提告的律師威廉斯（Shawn Williams）表示，和解對於全體控訴人來說是一個相當好的結果。這起集體訴訟的主要提告人為英國的諾福克郡議會（Norfolk County Council），他們是諾福克退休基金（Norfolk Pension Fund）的管理機構。
蘋果最近一個財年的淨利潤為970億美元，4.9億美元的和解金相當於公司近2天的利潤。和解還要等待法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）批准，去年蘋果曾試圖要求法官駁回這起訴訟，但羅傑斯拒絕，羅傑斯認為投資人因為相信庫克在電話會議的評論而做出錯誤判斷是可能的，而且蘋果在當時就已經知道iPhone在中國市場的需求可能減弱。