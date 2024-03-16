韓韶禧撇當小三「柳俊烈惠利去年初分手」！韓媒打臉：8月還沒分
南韓女神韓韶禧和演員柳俊烈戀愛中，卻陷入三角戀羅生門，不只韓韶禧自己揭露他們的戀愛時間線，指出惠利和柳俊烈早在2023年初就分手，網友和媒體也當起偵探尋找蛛絲馬跡，韓媒就爆料，表示兩人其實2023年8月就傳出分手，但當時雙方經紀公司紛紛否認。
記者吳昕蓓／綜合報導
據韓媒《news1》報導，惠利和柳俊烈的分手消息早在8月就開始流傳，媒體求證兩人的經紀公司卻得到「否認」的回覆，沒想到在持續調查的過程中，他們就於11月正式宣布分手，「兩人在充分考慮後結束了7年的關係，並透過各自的公司發布了這一消息。」等於他們直到8月都還沒有斷乾淨。
然而韓韶禧的說法是，她跟柳俊烈是在2023年11月舉辦攝影展時認識，當時她和攝影師朋友去觀展，再加上他們之後可能會合作新戲，因此她特別上前去打招呼，她還強調，自己聽到的說法是柳俊烈和惠利在2023年初分手，只是到了11月才公布，絕對沒有介入他人感情，希望外界別稱他們的感情是「換乘」。
針對韓韶禧的說法，韓媒除了打臉直言2人去年8月還在一起，並根據惠利在看到戀愛消息後的反應，認為3人的分離的時間軸存在重重疑慮。惠利昨（15）日意有所指發出夏威夷的照片、並寫下「好有趣」三個字，更大動作取消男方的IG追蹤，然而早在11月宣布分手時，惠利就已經取消按讚柳俊烈的多篇貼文，當時就曾引發猜測，兩人是否不歡而散。
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