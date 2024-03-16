AI與美國大選　ChatGPT分析檢察官筆錄後認證：拜登認知能力正常

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赫爾本周二出席國會聽證會，針對自己關於拜登持有機密文件不起訴的決定給予說明，同時赫爾與拜登在調查期間的訪談紀錄也全文公開。民主黨議員批評赫爾對拜登記憶力的說法是政治攻擊，共和黨議員則批評赫爾不起訴的決定讓川普因持有機密文件被起訴顯得不公平，在聲討赫爾方面，兩黨罕見達成某種共識。
撇開政治攻防不談，《商業內幕》特別將赫爾與拜登約5小時的訪談紀錄全文，拿去給ChatGPT審閱，並要求ChatGPT根據對話中呈現的思維清晰度、連貫性、語言使用、回憶能力以及任何相關指標，來評估拜登的認知能力究竟是否正常。
結果ChatGPT認為拜登的認知能力良好。ChatGPT表示，拜登在訪談紀錄中的對話顯示他能夠有效進行溝通，能夠回憶其任期內關於特定事情的細節並進行邏輯推理，這些都說明了他的認知能力足以應付要求更高的任務，具備處理資訊和參與複雜討論的能力。
《商業內幕》也將筆錄全文拿去給另一個AI聊天機器人Claude閱讀，並詢問Claude拜登的認知能力如何，也得到類似的答覆，Claude表示拜登表現出基本完整的認知能力，思維清晰、連貫，語言使用得當，能夠回憶特定訊息，雖然偶爾會出現離題的狀況，但大致上對話都能緊跟主題，表現出清晰而連貫的思維。
不過《商業內幕》報導也強調，AI聊天機器人的答覆並非一定就是對的，過去已經有諸多案例證明AI也可能存在偏見，並會作出虛假陳述與誤導性的回答。無論如何，讓AI分析拜登的認知能力是一次有趣的嘗試，儘管並沒有實質的證據力。