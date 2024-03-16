遭YTR警告小心游否希！蹦闆證實「他找兄弟來談」 發不自殺聲明
YouTuber蹦闆昨（15）日踢爆網紅游否希經營的夾娃娃機店，內部「一番賞」抽iPhone 15的遊戲存在詐騙粉絲嫌疑；不過游否希除了全盤否認，更反告蹦闆恐嚇取財，事件持續延燒。不少人擔心蹦闆擋人財路會有人身安全的危險，甚至還有同行警告他要小心對方搞小動作，對此他稍早開直播透露，影片上架前確實已有多個兄弟前來談和解、要求刪除畫面，他也公開發表不自殺聲明，「沒有人不怕死，我也怕！」
記者賴禹妡／綜合報導
蹦闆昨日上傳影片，踢爆游否希一番賞詐騙粉絲，甚至直接到現場包牌對峙。游否希事後遭提告涉嫌詐欺，但不久後他又反告蹦闆涉嫌恐嚇取財，兩起案件都已依規定受理並進入偵辦程序。
而蹦闆今日稍早開直播，透露影片上架前，游否希就找多個兄弟來談和解、要求他刪除畫面，甚至還有不少YouTuber跑來警告他，游否希可能還會有其他動作，提醒他要提防對方手段。對此，蹦闆也直言「你說我怕嗎？不可能不會怕，沒有人不怕死，我也怕」，但他在入行前就已經知道這些風險，若是頂不住就會退出，頂得住就繼續做。
蹦闆表示，他只不過是說出事實而已，無論對方是多厲害的網紅、多會帶風向，但他堅信「正義會遲到，可是不會輸」。同時他也對外發表不自殺聲明，「我不知道會遇到什麼事情，人生那麼多意外，我先講我不會自殺就好！」
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