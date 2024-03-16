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江口德子讚傅孟柏好迷人　自爆天天帶著黃冠智送的「寶貝」

▲江口德子來台拍攝日劇《獨活女子的守則4》，大啖台灣美食，也稱讚傅孟柏、黃冠智2位男演員很迷人。（圖／Hami Video）
▲江口德子來台拍攝日劇《獨活女子的守則4》，大啖台灣美食，也稱讚傅孟柏、黃冠智2位男演員很迷人。（圖／Hami Video）

記者陳雅蘭／台北-東京連線報導

台、日合作電視劇《獨活女子的守則4》移師到台灣拍攝，女主角江口德子為了宣傳作品，特地接受台灣媒體訪問，她回憶合作傅孟柏、黃冠智等人，表示2位男性很迷人，不僅當地人人情味十足，美食也很好吃，許願要再找機會來台灣「獨活」旅遊。

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▲《獨活女子的守則4》中，傅孟柏、王宣（右）與江口德子也有精彩互動。（圖／《獨活女子的守則4》X）
▲《獨活女子的守則4》中，傅孟柏、王宣（右）與江口德子也有精彩互動。（圖／《獨活女子的守則4》X）
▲雷嘉汭（上圖）、黃冠智（中）、安娜‧李都有參演《獨活女子的守則4》。（圖／Hami Video）
▲雷嘉汭（上圖）、黃冠智（中）、安娜‧李都有參演《獨活女子的守則4》。（圖／Hami Video）
《獨活女子的守則》以「做自己好自在」為主軸，江口德子飾演的「五月女惠」到處旅遊，告訴廣大女性團體社交生活固然重要，但保有私人時間，不在意外人的眼光，享受「做自己」的生活也不能馬虎，自己一人吃燒肉、一個人搭直升機看夜景、一個人喝香檳都難不倒「五月女惠」；這次江口德子為了慶生，決定一個人來到台灣「獨活」。

劇中，江口德子體驗放天燈文化，她回想拍攝時的心情，表示：「這是我第一次體驗放天燈，雖然當天吹著強風，但在工作人員細心指導下，我安全地放飛了天燈。自己許願的話，可能是家人和朋友能擁有平安快樂的生活。」

▲江口德子飾演的女主角「五月女惠」，在台灣體驗許多有趣事物。（圖／Hami Video）
▲江口德子飾演的女主角「五月女惠」，在台灣體驗許多有趣事物。（圖／Hami Video）
江口德子因為《獨活女子的守則4》的關係，有跟台灣演員傅孟柏、王宣、黃冠智、雷嘉汭，以及安娜‧李等人切磋演技，她讚美黃冠智跟傅孟柏十分迷人，「黃先生在我們拍攝期間，特地在拜訪的魯凱族飾品店裡，送我一條手鐲作為禮物，我把它當成鑰匙圈每天帶在包包裡」。

身為公眾人物，問及在日本「獨活」是否會很困難？江口德子有信心在台灣「獨活」嗎？她表示獨自在日本的話，會去咖啡店、電影院度過個人時間，江口德子覺得台灣人熱心友善，在台灣「獨活」沒問題，「我相信我可以享受獨自旅行的樂趣」，也許願下次要一人來台旅遊，「想吃豆花，參觀美術館」。

獨活女子有著自己的生活習慣與節奏，也可能因為各種突發狀況被打斷原定計劃，江口德子也分享「獨活」發生的意外，表示：「好像只是忘記了錢包，我就馬上回家了！」《獨活女子的守則4》全劇已在Hami Video獨家上架。

▲江口德子在台灣各城市散步，相當自在，表示有機會要獨自來台灣旅遊。（圖／Hami Video）
▲江口德子在台灣各城市散步，相當自在，表示有機會要獨自來台灣旅遊。（圖／Hami Video）
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