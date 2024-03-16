凱特王妃在哪裡？外媒稱「最後期限」將至：復活節再不現身出大事
英國凱特王妃（Kate Middleton）在今年1月腹部手術後神隱至今，本來就已經導致陰謀論四起，而在經歷母親節照片P圖風波後，關於凱特與王室之間的種種議論在社群網路上更是到達白熱化的程度。雖然這些傳聞均未能獲得證實，各大外媒在報導時普遍持保留態度，但《每日郵報》直言，英國王室已經快到攤牌「最後時刻」，因為凱特在1月宣布進行手術時，曾表示預計將在復活節後恢復王室活動。要是復活節後凱特仍未現身，大眾的所有質疑將會徹底爆發。
記者倪浩軒/綜合報導
《每日郵報》報導指出，過去這段時間由於凱特王妃深陷公關危機，英國王室在全球範圍都遭遇嚴肅的抨擊或大眾的嘲笑，嚴重打擊了王室的信譽，幾乎所有觀察家都會同意，英國大眾對王室的信任程度已經到達近期新低。
已故英國女王伊莉莎白二世素來被視為是王室的定海神針，但如今伊莉莎白逝世，王室近期的混亂再度提醒外界已故女王是多麼特別且難以取代的存在。
報導也提到，最讓外界費解的不僅是凱特王妃對病情諱莫如深，之前英國陸軍單方面宣告凱特將出席6月閱兵後遭肯辛頓宮否認；母親節照片是由肯辛頓宮發布，但P圖風波炎上後凱特卻是以個人名義道歉，威廉王子臨時缺席教父希臘國王的追思禮拜，種種跡象都讓人感覺王室內部有種不和諧音。
不過，《每日郵報》也替王室緩頰，認為至今網路所有猜測或許終究只是猜測，一系列公關危機可能都有「沒那麼嚴重」的原因可以解釋。然而，現在距離復活節只剩半個月，這是凱特1月去進行手術時所說的復出期限，「讓我們希望她能夠做到這一點」，否則英國王室就真的離「最後時刻」不遠了，畢竟公眾的信心與王室形象和王室成員的個人聲譽，一旦失去就不是那麼容易恢復。