任賢齊遭女粉抖出「出軌對象」！老公也同意 嚇壞全場
任賢齊於今（16）日晚上7點40分在北流舉辦「齊跡2024 任賢齊演唱會」，在點歌橋段，任賢齊開放現場粉絲點歌，一位女粉絲突然脫口任賢齊就是她的出軌對象，任賢齊則是大方接受，還開心直言：「今天都是我的老婆。」
記者吳雨婕／台北報導
任賢齊點到一名新加坡的女粉絲，女粉絲興奮表示今天是一個人來，把老公放在家，「老公讓我出軌幾天。」任賢齊聽到後反問對方：「你出軌對象是誰？」女粉絲立即高呼：「當然是你喔！」讓全場情緒沸騰，還爆發出尖叫聲，現場歌迷更是激動揮舞螢光棒認同那位女粉絲的答案，任賢齊笑回：「妳老公的情懷太屌了，那我要唱一首歌獻給妳的老公，我要唱〈你是我老婆〉，今天的老婆都算我的，謝謝所有老婆，各位老婆在哪裡？」全場5000名粉絲回以超大聲的尖叫聲，無論男女都搶當任賢齊「老婆」。
任賢齊還點到一組夫妻檔粉絲，問他們想聽什麼歌，夫妻檔歌迷還沒回話，任賢齊就先出言阻擋：「不要〈傷心太平洋〉或是〈哭個痛快〉喔！」接著夫妻檔的太太開口提到，要謝謝任賢齊讓她與老公認識，因為老公是唯一一個願意陪她來聽演唱會的人，任賢齊聽到後，隨即表示要演唱〈愛的路上我和你〉給這對歌迷。
任賢齊的演唱會上眾星雲集，除了有「東方不敗」張清芳、李李仁、八三夭、麋先生外，演員陳子強也現身觀眾席，正當攝影機帶到他時，只見他手舉任賢齊的超大油畫，任賢齊問他：「怎麼會在那個地方？」陳子強透露，把好的位置讓給朋友，而手上的油畫是自己親手畫的，「我在人生最低谷的時候，聽到你的〈再出發〉，非常激勵人心。」感動話語，讓全場歡聲雷動，以掌聲來附和陳子強的話語。
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