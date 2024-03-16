快訊／PEETA葛格涉毒「神隱1日」！IG首發聲道歉了：有很多話想說
知名健身YouTuber「PEETA葛格」15日被爆出健身房辦公室抽屜被警方搜出一包大麻毒品，雖然他當下否認持有，但仍被依毒品罪嫌遭移送法辦，檢方複訊後諭知5萬元交保。他今（16）日稍早在IG限時動態發文道歉，表示雖然有許多話想說，但為了配合檢警的偵查不公開，因此仍需等待司法調查結果。
記者賴禹妡／綜合報導
PEETA葛格今日稍早在IG發限時動態道歉，他表示相關新聞占據了許多新聞版面及社會資源，讓大家費心，為此向關心他的觀眾、粉絲及朋友道歉。他表示雖然有許多想說的話，但由於需要配合檢警的偵查不公開，因此需要等待司法調查結果。
回顧整起事件，警方15日上午11時許前往PEETA葛格位在北市中山區的健身房搜查，警方在辦公室抽屜中找到一包大麻毒品。雖然PEETA葛格當下否認持有，表示不知道是誰放的，但仍被警方依毒品罪嫌移送法辦，而檢方複訊後諭知5萬元交保，詳細情形還有待進一步釐清。
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