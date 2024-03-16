任賢齊唱到一半「帥氣鮮肉」衝上台！全場安靜 尷尬畫面流出
▲高爾宣（右）擔任賢齊演唱會嘉賓，兩人一起合唱〈傷心太平洋〉。（圖／KKLIVE提供）
記者
吳雨婕／台北報導
｜ 2024-03-16 22:35:10 2024-03-16 22:39:19
任賢齊於今（16）日在北流開唱，他邀來饒舌歌手高爾宣擔任演唱會嘉賓，但也許是粉絲群年紀偏高，所以當高爾宣單獨演唱歌曲時，想要藉由「一起唱」來炒熱氣氛，意外碰上尷尬情況，全場無聲，讓他忍不住脫口「不會唱嗎….」只能獨自完成演出，不過真實又可愛的模樣反倒順利圈粉，在他離開舞台前，已經有粉絲高呼他的名字了。
任賢齊唱完〈天使也一樣〉，緊接著演唱經典歌曲〈傷心太平洋〉，才唱到一半，饒舌歌手高爾宣突然現身舞台，不過現場的粉絲偏資深，所以在高爾宣登場時比較冷靜，但隨著高爾宣在〈傷心太平洋〉加入饒舌元素，讓歌曲有了新的味道，現場粉絲立即拍手給予肯定，高爾宣邊演出時，還忍不住感嘆：「太感動了」、「太讚了吧」，可愛的反應似乎圈了不少現場粉絲。
兩人合唱結束，任賢齊首先表示一家人都是高爾宣的歌迷，還自爆年紀比高爾宣的爸爸大，高爾宣聽到後趕緊糾正，「不是不是，我確認了，小齊哥跟爸爸同歲！」引起全場笑聲，任賢齊稱讚高爾宣是優秀的音樂人，會請對方來當嘉賓，是希望嘻哈音樂能夠讓大家聽到，也希望他可以與年輕的音樂人有音樂上的碰撞。
任賢齊也給高爾宣個人表演時間，高爾宣帶來歌曲〈Why You Gonna Lie〉，演唱前高爾宣害羞的說：「我小學的時候，我的舅舅唱〈傷心太平洋〉很好聽，我剛剛在後台看了整場演唱會，覺得很棒，小齊哥好浪漫，希望我可以繼承他的信念跟愛，一直到50幾歲。」接著他逗趣表示，「接下來我要唱的這首歌…可能大家都沒聽過….」演唱歌曲時，按照慣例他喊出「跟著我一起唱」時，觀眾一時間無聲，他尷尬笑說：「啊…不會唱嗎…」隨即趕緊自己完成歌曲，尷尬又好笑的模樣，成為演唱會的小插曲。 ▲高爾宣（右）擔任任賢齊演唱會嘉賓。（圖／KKLIVE提供） ▲高爾宣提到全家都是任賢齊的粉絲。（圖／KKLIVE提供） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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