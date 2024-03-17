鞋槓人生／開箱愛迪達平價球鞋！呂佳宜自爆曾「偷摸」哈登大鬍子
NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》第25集，要由專業鞋頭18哥與AREA02的大隻來替觀眾來開箱兩雙愛迪達超平價球鞋，分別是HARDEN VOLUME 8 籃球鞋以及Anthony Edwards的鞋款A.E. 1，究竟這兩雙有什麼特色？詳細資訊歡迎讀者們可以在每週日早上10:00，準時鎖定《鞋槓人生》，帶給您更多關於潮鞋的最新資訊。
記者吳忠育/綜合報導
大隻在節目中透露：「HARDEN 8代左右兩邊這個EVA支撐，鞋底是使用愛迪達最新的Jet Boost科技，一開始看到以為很鬆軟，但實際穿過後其實包得非常扎實，做急停和變向等動作都沒問題」。
說到James Harden，呂佳宜透露曾經在聯訪時「偷摸」他的大鬍子，摸完之後還跟其他同業分享，她說：「哈登的大鬍子有古龍水的味道」，非常有趣。
另外一雙A.E. 1的鞋面設計非常特別，蜂巢狀鞋面相當吸睛，除了設計之外，包覆性也非常好，腳後跟的地方使用Cartman這種材質，可以保護你的後腳跟，超級鞋頭18哥表示：「我兩雙都有試套過，穿起來都沒舒服的，但如果這兩雙比起來我更喜歡A.E. 1」。
至於這兩雙鞋有多「平價」？HARDEN VOLUME 8的定價是4890，而A.E. 1則是3890，兩雙的CP值都非常高，因此《鞋槓人生》特別推薦給讀者，喜愛打球的朋友千萬別錯過囉。