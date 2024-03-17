任賢齊腰圍腫一圈只能餓肚子！為天后張清芳騎車到陽明山苦等
任賢齊於昨（16）日在台北流行音樂中心開唱，演唱會結束後，任賢齊進行慶功訪問，談到歌壇「東方不敗」低調現身當粉絲，任賢齊開心不已，加碼爆料以前為了天后，甘願騎車到陽明山去等她的有趣過去。
記者吳雨婕／台北報導
談到這次邀來新生代饒舌歌手高爾宣當嘉賓，任賢齊笑說其實對於「Rapper」（饒舌歌手）一直都有嚮往，「其實最早在39年前，我跟哈林庾澄慶是最早的Rapper，但我們那時候唱起來很像鼠來寶。」沒想到一晃眼，現在的嘻哈已經非常成熟了，還笑說還透露太太Tina都在聽高爾宣的歌，「他（高爾宣）的歌聽了有點哀愁，還有那種早逝的回憶，希望他能讓更多人認識。」
演唱會結束後，任賢齊分享最想要吃滷肉飯、珍珠奶茶，「我前陣子在歐洲、美國的時候，腰圍大了一圈，最近都餓肚子。」而這一次在北流開唱，未來任賢齊希望有機會能夠去高流舉行演唱會，甚至能夠一改演唱會的類型，走出制式場地，嘗試民謠走唱型，可能去台東鐵花村、小餐廳開唱。
演唱會上許多演藝圈名人紛紛現身捧場，「東方不敗」張清芳、藝人李李仁、樂團麋先生、八三夭等都是座上賓，任賢齊提到，其實張清芳有約他去高雄的演唱會，但因為他有事所以沒有去，「她來我真的很開心，我以前真的為了她騎車到陽明山去等她，天后欸！」也稱讚李李仁在電影《周處除三害》中表現很好，直呼：「他是我很好的兄弟。」
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