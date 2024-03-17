冰島火山4個月內4度噴發！知名景點藍湖急關閉　居民：都懶得提了

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據冰島氣象局表示這次火山噴發的火山裂隙約2.9公里長，噴發地點在哈加山（Hagafell）和史托拉-史寇格山（Stora-Skogfell）之間，規模和位置與上一次在2月發生的火山爆發事件差不多。
從冰島海岸警衛隊所拍攝的空拍影片顯示，地面當時裂開了一條長縫後，熔岩立刻湧出地面，並迅速向四周擴散，滾滾濃煙升上半空。
冰島當局已經宣佈當地進入緊急狀態，雖然雷克雅內斯附近的基夫拉維克國際機場（Keflavik International Airport）仍維持開放，而民防部門也已派遣直升機到現場勘察火山爆發範圍，附近知名觀光勝地藍湖緊急關閉。
該座爆發的火山距離格林達維克僅1小時車程，格林達維克原先約有4000名居民，在去年12月火山噴發後，就進行撤離，不過有部分居民一度返回家園，但在1月中旬時，火山再度噴發，返回家園的居民又再次疏散。
當地居民似乎已經習慣火山一個月噴發一次的狀況。《路透社》報導，一名在11月就進行撤離的居民瑪莉雅（Kristin Maria Birgisdottir）表示，這次火山噴發，大家就是「一如往常」，「我兒子只有打電話跟我說，媽媽你知道火山又噴發了嗎？我說，喔我知道，你奶奶剛剛有跟我說，我們現在好像都懶得跟對方講這件事了。」
冰島面積將近於3個台灣，但擁有30多座火山系統，並且座落在大西洋洋中脊（Mid-Atlantic Ridge）之上，是全球火山活動最頻繁的地區之一。不過，雷克雅內斯半島的火山是裂隙噴發，通常不會造成熔岩爆發噴湧或把火山灰噴進平流層。