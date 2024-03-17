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冰島火山4個月內4度噴發！知名景點藍湖急關閉　居民：都懶得提了

▲冰島西南端的雷克雅內斯半島上的一座火山在當地時間16日晚間噴發，這是冰島火山在這4個月來第4次噴發。（圖／美聯社／達志影像）
▲冰島西南端的雷克雅內斯半島上的一座火山在當地時間16日晚間噴發，這是冰島火山在這4個月來第4次噴發。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

冰島西南端的雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）上的一座火山在當地時間16日晚間噴發，這是冰島火山在這4個月來第4次噴發。火山爆發在地表撕出長達3公里的巨大裂縫，相關居民、人員及附近城鎮格林達維克（Grindavik）所有居民緊急撤離，世界知名的藍湖（Blue Lagoon）景點緊急關閉。

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綜合外媒報導，據冰島民防單位，雷克雅內斯半島上的火山於當地時間16日晚間8時左右噴發，這已經是自去年12月8日首度噴發以來，至今第四度噴發。冰島氣象局近幾週一直警告火山將再度噴出熔岩，確切時間無法預測，北歐火山學中心認為，這起事件「完全在預料中」。

據冰島氣象局表示這次火山噴發的火山裂隙約2.9公里長，噴發地點在哈加山（Hagafell）和史托拉-史寇格山（Stora-Skogfell）之間，規模和位置與上一次在2月發生的火山爆發事件差不多。

從冰島海岸警衛隊所拍攝的空拍影片顯示，地面當時裂開了一條長縫後，熔岩立刻湧出地面，並迅速向四周擴散，滾滾濃煙升上半空。

冰島當局已經宣佈當地進入緊急狀態，雖然雷克雅內斯附近的基夫拉維克國際機場（Keflavik International Airport）仍維持開放，而民防部門也已派遣直升機到現場勘察火山爆發範圍，附近知名觀光勝地藍湖緊急關閉。

▲冰島火山四度爆發。（圖／美聯社／達志影像）
▲冰島火山四度爆發。（圖／美聯社／達志影像）
該座爆發的火山距離格林達維克僅1小時車程，格林達維克原先約有4000名居民，在去年12月火山噴發後，就進行撤離，不過有部分居民一度返回家園，但在1月中旬時，火山再度噴發，返回家園的居民又再次疏散。

當地居民似乎已經習慣火山一個月噴發一次的狀況。《路透社》報導，一名在11月就進行撤離的居民瑪莉雅（Kristin Maria Birgisdottir）表示，這次火山噴發，大家就是「一如往常」，「我兒子只有打電話跟我說，媽媽你知道火山又噴發了嗎？我說，喔我知道，你奶奶剛剛有跟我說，我們現在好像都懶得跟對方講這件事了。」

冰島面積將近於3個台灣，但擁有30多座火山系統，並且座落在大西洋洋中脊（Mid-Atlantic Ridge）之上，是全球火山活動最頻繁的地區之一。不過，雷克雅內斯半島的火山是裂隙噴發，通常不會造成熔岩爆發噴湧或把火山灰噴進平流層。


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