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美女主播劉涵竹傳「對男長官耳朵吹氣」求上位！鬧到隔壁台都知道

▲劉涵竹透露，剛入行時就被造謠「公然對男長官耳朵吹氣」拚上主播台，就連隔壁台的同業都在討論，讓她很無奈。（圖／劉涵竹FB）
▲劉涵竹透露，剛入行時就被造謠「公然對男長官耳朵吹氣」拚上主播台，就連隔壁台的同業都在討論，讓她很無奈。（圖／劉涵竹FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

美女主播劉涵竹過去曾在各大新聞台任職，雖然天生就擁有甜美的嗓音與外型，但她依舊是靠著自身努力，慢慢從記者一步一步做起才成功躍上主播台。不過，劉涵竹近日在《11點熱吵店》坦承，剛入行時就遭到前輩造謠「公然對男長官耳朵吹氣」力爭上位，就連隔壁台都在討論，讓她相當無奈。

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日前《11點熱吵店》討論職場人心險惡的話題，曾任新聞主播的劉涵竹也忍不住分享，年輕時才剛入行的她就被大家傳聞，早已獲得長官青睞，將會是下次的徵選主播的人選，而且贏面非常大，怎料卻換來也想爬上主播台的前輩記者處處刁難。

▲劉涵竹解釋，是因為尾牙現場太吵，必須靠近耳朵才聽得見男長官說話。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲劉涵竹解釋，是因為尾牙現場太吵，必須靠近耳朵才聽得見男長官說話。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
劉涵竹回憶，有次尾牙時，剛好男長官就跑來問候關心她，和她說一些加油勉勵的話，「涵竹啊！最近適應得還好嗎？」但因為現場太過吵鬧，劉涵竹只能越靠越近，甚至貼到耳朵，才能聽清楚並回答問題，「我說我覺得我現在消費生活線，還在累積認識人脈中！」

好巧不巧，剛好被前輩記者看到，「隔天傳出去說，我在尾牙上公然挑逗男主管，對他耳朵吹氣！」讓劉涵竹相當傻眼。此時，一旁的來賓，跑了20年社會線記者的林裕豐也說，「我那時候跟她（劉涵竹）不同台，也有聽到這傳言耶，大家都在辦公室討論。」所有人紛紛驚呼：「好可怕！」

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▲資深社會記者林裕豐（左）也說，他在隔壁台也有聽到此傳聞。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲資深社會記者林裕豐（左）也說，他在隔壁台也有聽到此傳聞。（圖／《11點熱吵店》YouTube）

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