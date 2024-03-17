周處除三害原型是他！侯友宜緝捕差點遭一槍暴頭 用這招化解恩怨
台灣電影《周處除三害》爆紅，男主角阮經天詮釋的角色陳桂林，原型是過去十大槍擊要犯劉煥榮，而當年最後將劉煥榮緝捕歸案的刑警，正是現任新北市長侯友宜。侯友宜回憶，當年差點被劉煥榮一槍打死，但後來他幫劉煥榮完成心願，讓劉能與母親見面，劉在獄中還親手畫一幅關公像致贈侯友宜留念！
記者何哲欣／台北報導
劉煥榮是「竹聯幫」忠堂執事，1980年代犯下多起槍擊殺人案件，震驚全國，之後因遭通緝，逃往菲律賓，之後又轉往日本，在日本因走私毒品遭逮捕，1986年3月押解回台接受審判。而當時審訊劉煥榮的刑警就是新北市長侯友宜。
根據東森《台灣啟示錄》報導，侯友宜一開始審訊時，劉煥榮敵意超深，當面嗆侯友宜，「好幾次想把你幹掉，有一次在臨檢時，你沒看到我，我看到你，我長槍已經準備好要射你，後來旁邊同夥說不要啦，在這麼多人面前開槍打死刑警，這不得了！」
劉煥榮不滿自己已逃亡到海外，侯友宜卻還緊咬不放，侯友宜偵訊劉煥榮時，劉煥榮心防很重，一字都不透露，侯友宜就每天帶劉煥榮喜歡吃的鴨舌和魚下巴去探監，一星期後劉煥榮終於開口，希望死前能再見母親一面，侯友宜也全力協助。
劉煥榮在獄中痛改前非，著書參與救援雛妓運動，1993年3月23日劉煥榮被執行槍決，伏法前高喊「中華民國萬歲！中華民國萬歲！我對不起國家！中華民國萬歲！謝謝各位！」身後並將器官捐出。