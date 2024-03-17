大谷翔平南韓初登板慘吞2張Ｋ！Freeman開轟助道奇14：3培證英雄

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大谷翔平首個打席，瞄準前兩球出棒，但都敲成界外，忍住兩顆偏內角的壞球後，在2好2壞的狀況下，面對91.8英里的高位置伸卡球，沒能忍住出棒，結果揮空遭到三振。不過他的下一棒隊友「自由人」Freddie Freeman撈起低位置的四縫線速球，將球轟向右外野深遠位置，首打席就敲出陽春全壘打，讓培證英雄的投手上了震撼的一課。
大谷翔平的第二個打席出現在2局上，投手第一球投出偏外角的壞球，大谷翔平取得1壞球領先，但先是揮空一球後，面對偏內側伸卡球沒有出手，來到2好1壞的球數落後。成功破壞同樣是靠近內側的伸卡球後，大谷翔平再次遭到高位置的速球誘騙出手，吞下單場的第二張老K，在下個打席被換下場休息。
道奇打線方面，只有Freddie Freeman首局轟出全壘打，但全隊在前3局都有安打串連，3局下結束以4：0領先培證英雄，4局下培證英雄發起反攻，敲出2支安打送回跑者，拿下本場比賽的第1分。
不過道奇隊馬上在下個半局還以顏色，先是靠著投手控球亂流，Max Muncy 、Teoscar Hernandez連續選到保送，後續火續得以串連，單局敲出4支安打灌入4分，將比分改寫為8：1。
7局上，培證英雄牛棚再度遭到道奇打線轟炸，倚靠4支安打，其中一支甚至為二壘安打，單局攻下5分把比賽定調。雖然培證英雄在7局下靠著連續3支安打攻入3分，但最終道奇還是以14：3贏下首場南韓的練習賽，展現大聯盟的打擊火力。
道奇隊主力之一Freddie Freeman打好打滿，共6個打席敲出3支安打，貢獻2打點，外野手James Outman共2打席敲出2支安打，同樣拿下2分打點。
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