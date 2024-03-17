吐瓦魯總理：不會在台灣與中國間搖擺不定 有其他急迫問題
我國友邦吐瓦魯新任總理戴斐立（Feleti Teo）於上月底就任，近日接受英國《衛報》採訪時，針對有關於台灣與中國的議題表示，其他太平洋國家一直在台灣與中國之間「搖擺不定」，但吐瓦魯不會這麼做，將會堅定不移地維持與台灣的邦交。
國際中心徐筱晴／綜合報導
近年來，中國在太平洋地區持續擴大影響力，吐瓦魯今年大選之前時任財長潘恩紐（Seve Paeniu）表示，國會將在大選後重新檢視與台灣、以及對中國的關係。由於當時潘恩紐選前就確定可以連任議員，他也有意競爭總理大位，其言論引發吐瓦魯選後可能外交轉向的疑慮。
但在上月，吐瓦魯16名當選議員談判推舉新任總理，由長期投入漁業政策的新科議員戴斐立當選。雖然他過去從未公開表達對台灣與中國的立場，不過上任後首度接受國際媒體採訪時，他明確強調，不會改變與台灣關係。
根據《衛報》報導，戴斐立坦言「其他太平洋國家一直在台灣和中國之間反反覆覆」，但他否認了吐瓦魯政府也會跟進的猜測。戴斐立再次強調了對台灣的立場，表示，無論是他當選前或當選後，他都沒和中國派來的代表接觸過。
戴斐立表示，「我們面臨更為緊迫的國家發展問題。」並舉例指出，吐瓦魯偏遠島嶼的醫療和教育都是必須迫切改善的部分，「在我自己的想法中，處理這些問題比浪費精力參與中國相關的論述更為緊迫。」
吐瓦魯是一個人口約1.12萬的太平洋島國，也是全球少數仍與台灣、而非中國保持正式外交關係的國家。