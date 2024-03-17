搭高鐵驚見「曬娃乾爹帶4尊」！釣出內行人解答　真實行情大公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！遇到玩娃的，基本上都要叫乾爹」、「這個一尊都要好幾萬吧，根本財力證明」、「這就跟喜歡重機、公仔是一樣的，都有自己的圈，玩娃帶娃出門也很正常，只是財力要不錯」、「看這個精緻度，他這套至少20萬起跳，身上的服飾加上自備椅子等，專業的」、「身為娃圈的我好興奮！上次才帶娃出去賞花而已！」
玩娃也是流行文化的一種！「球體關節人偶」沒有財力難入坑
事實上，如果你曾經看過有人帶玩偶出門，這一點都不稀奇，因為其實這種玩偶名稱為「球體關節人偶（Ball-jointed doll）」，起源來自歐洲，由於關鍵部位裝有球型的關節，可以使玩偶做出許多接近真人的姿勢，但是因為做工細緻，這種玩偶的要價不便宜，後來球體關節人偶也傳入亞洲地區發展，包括日本、韓國、香港、中國等，都有非常厲害的公司在製作這種人偶，讓許多收藏家也會出國帶貨。
《NOWnews》記者實際上網查詢這種「球體關節人偶」的價格，發現平均售價真的挺昂貴，比起公仔的搜集，「玩娃」的成本也完全不輸，以「日版RingDoll 天官賜福謝憐68cm」的價碼來看，一尊玩偶就要價40880元，非常的驚人；而便宜的也是有，不過平均價格都是要1萬至1萬5千元一尊，財力不夠雄厚還真的難入坑呀！
台灣「玩娃的爸媽」也不少！他將玩偶模型打造成自己
而從網友的貼文底下留言也可以發現，台灣玩娃的人也不少，有名女網友留言透露自己與老公也是同好，老公還將人偶都改造成自己的造型，一頭紅髮、穿著幾乎都一樣；而也有不少人表示「我前幾天才帶我家的娃去賞花而已！有夠讚，很多人都有在問」、「家裡有三尊，一隻平均2萬5，非常寶貝的」。「朋友有專屬的娃娃擺放櫃，之前地震還第一時間跑去保護，說因為太貴了，每一尊都是3至5萬，倒掉的話她會心碎慘」。多種不同的玩娃經驗，也讓對此文化涉略不足的網友都大開眼界了！