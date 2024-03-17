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搭高鐵驚見「曬娃乾爹帶4尊」！釣出內行人解答　真實行情大公開

▲網友搭乘高鐵時，遇到有乘客帶著四尊娃娃上車，讓他感到非常的新奇，同時又很困惑。（圖/路上觀察學院）
▲網友搭乘高鐵時，遇到有乘客帶著四尊娃娃上車，讓他感到非常的新奇，同時又很困惑。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣高鐵成為南北往來非常重要的交通工具，總是可以遇到各式各樣的人，然而，近日有網友搭乘高鐵時，卻發現有一位乘客出門攜帶了四尊娃娃，第一次看到如此情況的他，也好奇這是什麼文化，結果貼文引起廣大迴響，釣出許多內行人表示「玩娃的圈子外行不懂，這個一尊隨便都是好幾萬，根本是財力證明，就跟搜集公仔是一樣的」。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見照片當中是高鐵的場景，一名坐在靠窗位置的乘客，桌上擺出三隻娃娃，而另外一隻則是放在車窗旁邊，該乘客則是非常優先的看著手機影片，讓發文者看到這樣的情況之後感到相當新奇，同時也不知道怎麼為這張照片下標題。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！遇到玩娃的，基本上都要叫乾爹」、「這個一尊都要好幾萬吧，根本財力證明」、「這就跟喜歡重機、公仔是一樣的，都有自己的圈，玩娃帶娃出門也很正常，只是財力要不錯」「看這個精緻度，他這套至少20萬起跳，身上的服飾加上自備椅子等，專業的」、「身為娃圈的我好興奮！上次才帶娃出去賞花而已！」

▲內行人出面解答，表示「玩娃」其實就跟喜歡公仔、重機是一樣的，都是一種興趣，有些人也會把玩偶帶出門旅遊、吃飯等等。（圖/路上觀察學院）
▲內行人出面解答，表示「玩娃」其實就跟喜歡公仔、重機是一樣的，都是一種興趣，有些人也會把玩偶帶出門旅遊、吃飯等等。（圖/路上觀察學院）
玩娃也是流行文化的一種！「球體關節人偶」沒有財力難入坑

事實上，如果你曾經看過有人帶玩偶出門，這一點都不稀奇，因為其實這種玩偶名稱為「球體關節人偶（Ball-jointed doll）」，起源來自歐洲，由於關鍵部位裝有球型的關節，可以使玩偶做出許多接近真人的姿勢，但是因為做工細緻，這種玩偶的要價不便宜，後來球體關節人偶也傳入亞洲地區發展，包括日本、韓國、香港、中國等，都有非常厲害的公司在製作這種人偶，讓許多收藏家也會出國帶貨。

《NOWnews》記者實際上網查詢這種「球體關節人偶」的價格，發現平均售價真的挺昂貴，比起公仔的搜集，「玩娃」的成本也完全不輸，以「日版RingDoll 天官賜福謝憐68cm」的價碼來看，一尊玩偶就要價40880元，非常的驚人；而便宜的也是有，不過平均價格都是要1萬至1萬5千元一尊，財力不夠雄厚還真的難入坑呀！

▲這種球型關節人偶的市面行情價並不便宜，中高價位的有4萬至5萬的價碼，高檔的破10萬都有，便宜的則是1萬至2萬之間，收藏不易。（圖/比價王）
▲這種球型關節人偶的市面行情價並不便宜，中高價位的有4萬至5萬的價碼，高檔的破10萬都有，便宜的則是1萬至2萬之間，收藏不易。（圖/比價王）
台灣「玩娃的爸媽」也不少！他將玩偶模型打造成自己

而從網友的貼文底下留言也可以發現，台灣玩娃的人也不少，有名女網友留言透露自己與老公也是同好，老公還將人偶都改造成自己的造型，一頭紅髮、穿著幾乎都一樣；而也有不少人表示「我前幾天才帶我家的娃去賞花而已！有夠讚，很多人都有在問」、「家裡有三尊，一隻平均2萬5，非常寶貝的」。「朋友有專屬的娃娃擺放櫃，之前地震還第一時間跑去保護，說因為太貴了，每一尊都是3至5萬，倒掉的話她會心碎慘」。多種不同的玩娃經驗，也讓對此文化涉略不足的網友都大開眼界了！

▲網友也分享，老公是玩娃的同好，還會將人偶的造型做成跟自己一樣，相當的瘋狂，令大批網友讚嘆不已。（圖/路上觀察學院）
▲網友也分享，老公是玩娃的同好，還會將人偶的造型做成跟自己一樣，相當的瘋狂，令大批網友讚嘆不已。（圖/路上觀察學院）

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