12星座一周運勢／巨蟹有貴人運做事超順　天秤工作、財運要大好了

🟡牡羊座
本周運勢重點，感情、工作。
這周若有正在談、進行的事情，對方可能突然會沒動靜，你是處在休兵狀態，暫時還不知道下一步該怎麼做。工作上手頭上的事情可能突然停了、暫緩；感情上你的對象可能有點「閉俗」（內向、害羞）。
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本周運勢重點，工作。
這周沒有人幫忙，需要比較辛苦、積極一點，但成果是好的。工作上展現獨當一面；感情上需要主動囉。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情、工作。
這周工作方面需要注意開始不錯，後續不佳。工作上出了點問題；感情上有三角戀的跡象，對方可能開始保持距離。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面會有助手、貴人或有人幫忙，讓你要做的事情順利許多。工作上很順利；感情上有對你示好的對象出現。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周運勢先甘後苦，比方說，可能對方ㄧ開始對你不錯，後來很有意見，或不喜歡你了。工作上機會、資源慢慢斷掉；感情上桃花運不佳，對方可能不大喜歡你了。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面，呈現一種糾纏的狀態，請留意互動問題。工作上可能人家就是不太想要你的東西、案子；感情上對方可能開始冷淡你，讓你們的相處開始出問題。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作、金錢方面大好，你會看起來很能幹。工作上金錢方面進帳不錯，工作方面會帶動成長；感情上開始進入約會、類交往的環節。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周對方跟你談好的事情可能莫名取消或沒下文，這周需要放棄的事情很多。工作上某些原因被迫放棄、取消；感情上看起來不錯，但有些你不可抗拒的因素。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面特別注意，你可能會發現有第三者了而攤牌。工作上小心不歡而散；感情上你可能已經發現第三者了。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作。
這周工作方面有自己的規劃、目標，不錯的案子、公司可能都被你換掉、或你不想要。工作上會淘汰掉身邊的東西；感情上小心對方在你心裡已經默默出局。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周運勢稍微穩定，你會發現好機會很多。工作上稍微有頭緒了；感情上對方是真的喜歡你、對你好。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面有好機會，或你找到好機會，感情方面則有對象出現。工作上積極的開始；感情上互動熱絡，你是進攻的一方。
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