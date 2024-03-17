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游否希遭疑黑箱作業！昔拍影片反嗆「輸不起別來」　瘋狂打臉自己

▲游否希一年前就被質疑黑箱，當時他拍影片反嗆「輸不起別來」，如今網友找到影片，在底下留言狠狠打臉他。（圖／希老闆YouTube）
▲游否希一年前就被質疑黑箱，當時他拍影片反嗆「輸不起別來」，如今網友找到影片，在底下留言狠狠打臉他。（圖／希老闆YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅游否希為YouTuber團體「在不瘋狂就等死」創始人，曾擁有破百萬訂閱，後來他帶著頻道改名單飛，私下也經營許多副業。近日游否希經營的娃娃機店，被YouTuber蹦闆踢爆，內部「一番賞」抽iPhone 15的遊戲藏籤。而游否希去年就曾被PO在臉書社團「爆料公社」，民眾懷疑他的「一番賞」有黑箱作業，游否希還特地拍影片反擊，「如果你是那種輸不起的人，或者是你懷疑我們有任何作弊黑箱的行為，拜託不要來。」

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▲游否希早被質疑一番賞黑箱，當時他還拍影片否認。（圖／希老闆YouTube）
▲游否希早被質疑一番賞黑箱，當時他還拍影片否認。（圖／希老闆YouTube）
游否希去年以「沒放獎 被po爆料公社 原來否希哥會使用黑箱作業」為題拍影片，他表示有一位客人來消費前，都會詢問iPhone是否被抽掉了。而某天凌晨那位客人再度詢問店員，店員表示獎項已被抽走，讓他相當不滿，質疑為何沒有PO在群組裡告知，「那我前面打那麼多放水流是怎樣。」才因此質疑根本沒有放大獎在裡面。

▲蹦闆昨日踢爆，網紅游否希經營的夾娃娃機店裡「一番賞」抽iPhone 15的遊戲，有疑似詐騙粉絲的行為。（圖／翻攝自蹦闆YouTube）
▲蹦闆踢爆網紅游否希（右）經營的娃娃機店裡「一番賞」抽iPhone 15的遊戲，有疑似詐騙粉絲的行為。（圖／翻攝自蹦闆YouTube）
游否希當時回應，認為對方就是花了很多錢卻沒中獎不甘心，所以才來找碴，他也強調自己都有留著跟中獎人的對話紀錄，對於被質疑黑箱他也爆氣回應，「如果你是那種輸不起的人，或者是你懷疑我們有任何作弊黑箱的行為，拜託不要來。」

如今，游否希被蹦闆踢爆，「一番賞」全開卻沒有大獎，藏籤詐騙粉絲，影片底下也湧入大批網友留言打臉他，「作弊被抓到，還硬要凹的人，牛逼了」、「大獎的籤剛好不見，真的好玄」、「影片一年了...看來不誠實賺一年了」、「玄了，一年前預言了自己超玄」、「輸不起的是你吧」。

對於被蹦闆踢爆「一番賞」做假，游否希表示該賠償就賠償，該制裁就制裁，「到底誰動手腳或真相為何，就交給司法警察局去偵辦。」他也自知理虧「覺得非常玄」，現在只想解決眼前問題，事情遇到了就承擔下來。

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