台南文化中心版畫及瓷繪展登場 黃偉哲邀賞多變媒材作品
台灣國際版畫交流協會《漫版－只為你停留》聯展及《東之行者-隨想・徐瑞芬瓷繪創作展》即日起至3月31日，於台南文化中心文物陳列館展出，此次展出多位藝術家的版畫創作，及徐瑞芬精美瓷繪作品，呈現多種樣貌版印及瓷繪藝術語彙。台南市長黃偉哲今（17）日前往聯展現場致意，邀請民眾一同前往欣賞多變媒材的精彩作品。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲表示，台南是文化首都，400年來累積豐厚的文化底蘊，很高興能在台南看到精彩的版畫及瓷繪作品，也希望更多藝術家作品能到台南展出，讓民眾有豐富的視覺饗宴。
版畫策展人張瀞予指出，版畫是一種間接藝術，而非平面繪畫般直接描繪，亦可作為一種創作媒材，一件版畫作品的產出，往往需要透過反覆、漫長的製版過程，像是輕聲話語、喃喃不絕，最後才能和緩且低調地印製呈現。
這次展覽在探索當代人面對匆忙、快速、變革的生活型態下，以存在主義式的探索與尋問，將版畫實驗多變的媒介相互整合，成為獨特的視覺表現語彙，為不安靈魂找到歸屬；人與人之間變化才是永恆不變的唯一，而多變的關係也是版畫創作特性之一，透過充滿變數與實驗的媒材，為創作帶來無限可能。
因為喜歡喝咖啡、收藏咖啡杯的當代知名瓷繪藝術家徐瑞芬表示，在旅居紐西蘭期間開啟瓷器彩繪之路，早期作品多在咖啡杯瓷器上，以古典寫實繪畫為主，後來2013年回台後，受到東方茶文化的影響，轉而在瓷茶壺上創作，同時繪畫中也融入東方元素，希望透過作品讓台灣茶被世界看見。