民生千度用戶每度電漲破8元？台電稱未定案　但調漲可促節電效益

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對於公眾對電價調整的擔憂，台電解釋，民生用電採累進計費方式，即每一級距有其固定的用電收費，只有超出該級距的用電量會按照更高的級距收費。舉例來說，若實施調漲，1000度以上的漲幅，以1001度來說，僅超過1000度的那1度會受到影響。
針對外界關心租屋族共用電表恐受電價調整影響，台電表示，為進一步落實節能輔導及智慧電表推廣，2023年4月電價調整時，對於分租套房用戶，只要向台電申請裝設免費智慧電表，並且接受台電用電節能輔導，電價暫緩調整，因此現行分租套房電價已較比一般住宅為低，台電公司截至目前已受理近5000戶申請案件。
台電也建議，分租套房每月用電超過700度者，可評估改採時間電價計費，尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，搭配節電措施，可進一步節省電費支出。
另外，台電公司自2022年3月起，電費單上即增列「去年全年平均電價」，2022年7月起另新增「當期每度平均電價」訊息，可使租屋雙方迅速了解各期用電狀況，供做雙方電費計收之參考。更於今年1月起於官網開設「住宅租屋電費查詢專區」，租客經申請認證之後，即可上網查詢租屋處當期的每度平均電費，更能掌握租屋市場電費收取的合理標準，在兼顧節能同時也能照顧租屋族用電。
台電針對未來燃料成本和電業營運成本提交資料並充分說明，電價費率審議會將綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形及產業競爭力等因素後決定電價如何調整，力求電價調整能兼顧節能也能照顧弱勢用電族群。