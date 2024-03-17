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民生千度用戶每度電漲破8元？台電稱未定案　但調漲可促節電效益

▲針對市場預測若1000度以上用電戶面臨10%的電價漲幅，將使電費首次突破每度8元，台電今（17）日重申，電價尊重審議會審議，尚未定案。（圖／記者黃守作攝）
▲針對市場預測若1000度以上用電戶面臨10%的電價漲幅，將使電費首次突破每度8元，台電今（17）日重申，電價尊重審議會審議，尚未定案。（圖／記者黃守作攝）

記者顏真真／台北報導

電價4月喊漲，市場傳出若1000度以上用電戶面臨10%的電價漲幅，將使電費首次突破每度8元。對此，台電今（17）日重申，電價尊重審議會審議，尚未定案。不過，根據過往經驗指出，對1001度以上用戶的電價調漲已經顯著促進了節電效益，此類用戶的用電量顯著減少，依照過去2年所收到的電費實況，電價增加程度低於漲幅。

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台電表示，電價費率審議會決議電價調整依循照顧民生、穩定物價及節能減碳等原則。以住宅為例，近2次電價調整，僅調漲高級距用電單價，2022年7月調漲每月用電超過1000度部分，致當年8至12月住宅1000度以上用電減少1.6億度（-3.9%），占同期整體減少的用電量6.3億度中的25%；去（2023）年4月調漲每月用電超過700度部分，致當年下半年1000度以上用電減少2.9億度（-6.3%），顯見高級距用電適度調整電價可帶來節能效益。而用戶如果勵行節電，電費負擔也會降低。

對於公眾對電價調整的擔憂，台電解釋，民生用電採累進計費方式，即每一級距有其固定的用電收費，只有超出該級距的用電量會按照更高的級距收費。舉例來說，若實施調漲，1000度以上的漲幅，以1001度來說，僅超過1000度的那1度會受到影響。

針對外界關心租屋族共用電表恐受電價調整影響，台電表示，為進一步落實節能輔導及智慧電表推廣，2023年4月電價調整時，對於分租套房用戶，只要向台電申請裝設免費智慧電表，並且接受台電用電節能輔導，電價暫緩調整，因此現行分租套房電價已較比一般住宅為低，台電公司截至目前已受理近5000戶申請案件。

台電也建議，分租套房每月用電超過700度者，可評估改採時間電價計費，尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，搭配節電措施，可進一步節省電費支出。

另外，台電公司自2022年3月起，電費單上即增列「去年全年平均電價」，2022年7月起另新增「當期每度平均電價」訊息，可使租屋雙方迅速了解各期用電狀況，供做雙方電費計收之參考。更於今年1月起於官網開設「住宅租屋電費查詢專區」，租客經申請認證之後，即可上網查詢租屋處當期的每度平均電費，更能掌握租屋市場電費收取的合理標準，在兼顧節能同時也能照顧租屋族用電。

台電針對未來燃料成本和電業營運成本提交資料並充分說明，電價費率審議會將綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形及產業競爭力等因素後決定電價如何調整，力求電價調整能兼顧節能也能照顧弱勢用電族群。

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