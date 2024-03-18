1歲嬰虐死各界撻伐「社會安全網」失靈 立院專案報告今重磅登場
1歲男嬰「愷愷」虐死案震驚社會，外界撻伐聲浪不斷，立院衛環委員會今（18）日上午9時將舉行專案報告。但衛服部日前提交立委的書面報告僅2頁，引發在野黨大為光火，臨時補件，但在野黨買不買單？預計將成為今日攻防焦點，整起事件也將成為藍綠白交鋒主力。
記者陳宜加／台北報導
衛福部次長李麗芬日前表示，報告主題將針對社安網進行檢討，這是中央跟地方都認為要趕快動起來的部分。共提出8大精進作為，包括出養必要性應由地方政府進行評估等，並請雙北市府及兒福聯盟10天內提供更具體書面報告。
衛福部今將至立法院社會福利及衛生環境委員會專案報告，議程為「邀請衛生福利部部長、教育部、法務部、內政部警政署就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告，並備質詢。」
李麗芬表示，將詳盡解釋整個社安網計畫的執行情況，包括衛福部、法務部、勞動部、教育部等部會在社安網中所做的努力、相關指標的達成情況等，最重要的是接下來如何精進。
由於目前兒虐案正在司法偵查階段，李麗芬說，專案報告將把焦點擺在行政端的策進作為，除衛福部連日召開相關檢討會議內容，重點是中央跟地方如何趕快動起來，合作協力好好落實；若立委認為有任何不足之處，無論是質詢、索取資料，甚至到立委辦公室進一步說明，都會全力配合。