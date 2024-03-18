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柯佳嬿罕見放閃！坤達迎42歲生日　老婆送甜蜜祝福「希望你快樂」

▲坤達（右）迎來42歲生日，柯佳嬿罕見放閃「希望你快樂」。（圖／柯佳嬿、坤達IG）
▲坤達（右）迎來42歲生日，柯佳嬿罕見放閃「希望你快樂」。（圖／柯佳嬿、坤達IG）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人坤達從男團Energy出道，團體解散後轉戰戲劇圈、主持圈，都有亮眼成績，今年Energy復出歌壇，讓粉絲驚喜又感動。今（18）日坤達迎來42歲生日，老婆柯佳嬿平時對於夫妻生活相當低調，罕見在坤達生日時放閃，「生日快樂！希望你快樂我快樂。」短短幾個字讓人看了好甜蜜。

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▲柯佳嬿（左）與坤達（右）夫婦結婚5年，大家卻都比他們還著急生小孩一事。（圖／翻攝柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿（左）與坤達結婚5年，鮮少放閃。（圖／翻攝柯佳嬿IG）
昨日深夜過了凌晨12點後，柯佳嬿在IG限時動態，放上老公戴帽子的照片，寫著「生日快樂！希望你快樂我快樂。」短短幾字閃瞎眾人，坤達也轉發表示「我的臉呢」。由於夫妻倆私下生活低調、鮮少放閃，粉絲久久一次看到他們曬恩愛，都會特別有感觸。

▲坤達今天生日，柯佳嬿在凌晨發文放閃。（圖／坤達IG）
▲坤達今天生日，柯佳嬿在凌晨發文放閃。（圖／坤達IG）
坤達與柯佳嬿因2012年合作戲劇《我們發財了》相識，2017年決定步入禮堂，成為演藝圈的銀色夫妻。婚後，兩人各自在自己領域發展，柯佳嬿憑著《必娶女人》、《想見你》拿下兩座金鐘視后；坤達目前主持《綜藝玩很大》和網路節目《木曜4超玩》，今年Energy回歸合體推出新作品，夫妻倆即便工作滿檔，仍能看出感情依舊，羨煞旁人。

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