桃園1歲女嬰疑遭虐！照護人、生父到案說明 警方已掌握生母行蹤
本月16日，衛福部通報2起北市虐童事件，其中1起發生在桃園市，一名外籍女移工替朋友照顧1歲多女嬰，於15日晚間北上，到台北關愛之家尋求協助，女嬰疑似感染諾羅病毒，所幸經住院治療後情況逐漸穩定，但該名女移工卻就此失聯。對此，桃園市政府表示，該名女嬰的照顧者、生父已經到案，生母仍待搜尋，全案由台北警察局與北檢調查中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，女嬰被送往醫院救治時，有嚴重脫水、體重不足等狀況，且四肢癱軟身上有不明瘀青，疑似感染諾羅病毒陷入昏迷，經急救與住院治療後情況逐漸穩定。檢警介入調查後，發現女嬰的照護者是逃逸女移工，受到其生母拜託照顧，但疑似因擔憂身分曝光才不敢去醫院，轉而向關愛之家尋求協助。
桃園市社會局指出，經移民署、勞動局多方比對身分後，確認女嬰的生母是印尼籍移工，於去年2月間在宜蘭失聯。而經過檢警多方搜索追查，女嬰生父同樣也是移工（未逃逸），已於17日晚間到案說明，目前警方也已掌握女嬰生母的行蹤，將陸續約談到案說明，全案由台北市警方與北檢持續偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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