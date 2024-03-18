深坑社區發生命案！22歲女倒臥泳池邊失去生命跡象　送醫不治

500萬公仔被偷、又有2嫌撬門竊盜！「瘋狂大叔」超崩潰公布畫面

▲公仔收藏家「瘋狂大叔」倉庫遭竊，警方逮捕5名嫌犯，未料沒過幾天，17日又發生2名男子企圖闖入倉庫行竊，被門口的監視器錄下。（圖／翻攝瘋狂大叔玩具倉庫粉絲團）
▲公仔收藏家「瘋狂大叔」倉庫遭竊，警方逮捕5名嫌犯，未料沒過幾天，17日又發生2名男子企圖闖入倉庫行竊，被門口的監視器錄下。（圖／翻攝瘋狂大叔玩具倉庫粉絲團）

記者林盈君／綜合報導

本月12日，知名玩具公仔收藏家「瘋狂大叔」，其位於基隆七堵山區的倉庫遭竊，損失總額近500萬元之多，警方獲報後展開追查，逮捕5名嫌犯移送法辦，未料才沒過幾天，17日又發生2名男子企圖闖入該倉庫行竊，而2嫌的對話、衣著和所開的車輛，都被門口的監視器錄下，讓「瘋狂大叔」非常無奈，崩潰質問「這社會到底是怎麼了？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，「瘋狂大叔」位於基隆七堵山區的倉庫於12日遭竊，預估損失將近500萬台幣。基隆警方追查後，陸續逮捕5名嫌犯到案，並起獲部分贓物及毒品安非他命。沒想到事件才剛剛落幕，17日「瘋狂大叔」的倉庫又差點被竊盜，而2名男子開著一台銀色轎車，在工廠大門外徘徊、敲打，甚至試圖撬開門闖入，並討論「走前門行不通，要用爬的爬進去」，最後因嘗試未果才離去。

▲公仔收藏家「瘋狂大叔」倉庫遭竊，警方逮捕5名嫌犯，未料沒過幾天，17日又發生2名男子企圖闖入倉庫行竊，被門口的監視器錄下。（圖／翻攝瘋狂大叔玩具倉庫粉絲團）
▲公仔收藏家「瘋狂大叔」倉庫遭竊，警方逮捕5名嫌犯，未料沒過幾天，17日又發生2名男子企圖闖入倉庫行竊，被門口的監視器錄下。（圖／翻攝瘋狂大叔玩具倉庫粉絲團）
而正個過程被監視器錄下，「瘋狂大叔」隨即報警處理，於當天晚間逮捕2男（57歲許男、48歲林男），由警三分局七堵派出所偵辦。據警方調查，許、林2男均有毒品前科，且認識先前涉案落網的陳男，陳男落網後，2人認為有利可圖才企圖盜竊。對此，「瘋狂大叔」於臉書PO文表示「毒品跟各式各樣犯罪搭在一起，就是現在社會的亂源，能不能重刑處罰，保護一般老百姓，有人要重視這個問題？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

桃園1歲女嬰疑遭虐！照護人、生父到案說明　警方已掌握生母行蹤

高雄男見警拒檢秒落跑！逆向衝撞7汽機車釀2傷　警鎖定目標追緝中

台版《神鬼交鋒》！國中畢業渣男假扮警官　周旋10女海撈錢騙很大

外送員馬路大跳「科目三」！機車待轉區秀舞技　警：將依法開罰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞