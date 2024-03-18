500萬公仔被偷、又有2嫌撬門竊盜！「瘋狂大叔」超崩潰公布畫面
本月12日，知名玩具公仔收藏家「瘋狂大叔」，其位於基隆七堵山區的倉庫遭竊，損失總額近500萬元之多，警方獲報後展開追查，逮捕5名嫌犯移送法辦，未料才沒過幾天，17日又發生2名男子企圖闖入該倉庫行竊，而2嫌的對話、衣著和所開的車輛，都被門口的監視器錄下，讓「瘋狂大叔」非常無奈，崩潰質問「這社會到底是怎麼了？」
記者林盈君／綜合報導
據了解，「瘋狂大叔」位於基隆七堵山區的倉庫於12日遭竊，預估損失將近500萬台幣。基隆警方追查後，陸續逮捕5名嫌犯到案，並起獲部分贓物及毒品安非他命。沒想到事件才剛剛落幕，17日「瘋狂大叔」的倉庫又差點被竊盜，而2名男子開著一台銀色轎車，在工廠大門外徘徊、敲打，甚至試圖撬開門闖入，並討論「走前門行不通，要用爬的爬進去」，最後因嘗試未果才離去。
而正個過程被監視器錄下，「瘋狂大叔」隨即報警處理，於當天晚間逮捕2男（57歲許男、48歲林男），由警三分局七堵派出所偵辦。據警方調查，許、林2男均有毒品前科，且認識先前涉案落網的陳男，陳男落網後，2人認為有利可圖才企圖盜竊。對此，「瘋狂大叔」於臉書PO文表示「毒品跟各式各樣犯罪搭在一起，就是現在社會的亂源，能不能重刑處罰，保護一般老百姓，有人要重視這個問題？」
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