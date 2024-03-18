薛瑞元道歉了！北市保母虐嬰案衛福部提9項檢討

1歲半的男嬰剴剴因外婆無力照顧、經安置後卻遭劉姓保母姐妹虐待致死，衛福部在事件爆出後飽受各界批評、認為社會安全網漏接此案。衛福部也在上週五舉行檢討會議，衛福部長薛瑞元今（18）日出席立法院衛環委員會、在書面報告提出9項策進作為，並表示，「我代表衛生福利部為這樣的缺陷導致一條生命的逝去，向家屬和社會大眾致歉。」
記者林志怡／台北報導
北市一名1歲半男嬰剴剴，因父母都入監、無法照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，卻遭保母姐妹殘忍虐待，在2023年底因呼吸困難送醫，並經醫師通報家暴事件，才讓整起事件東窗事發，但剴剴仍在不久後死亡，劉姓保母與其妹妹的施虐過程一直到今（2024）年3月才被爆出。
衛福部長薛瑞元等今日赴立法院衛環委員會就這次案件進行報告並備質詢，書面報告中指出，雖案內劉姓兒童（剴剴）已被接入社會安全網，卻仍發生憾事，代表社會安全網本身存在設計規劃或落實執行上的缺陷，因此「今天藉著這個機會，我代表衛生福利部為這樣的缺陷導致一條生命的逝去，向家屬和社會大眾致歉。」
此外，書面報告中指出，目前新北市府、台北市府、兒福聯盟的報告都還沒有送到衛福部，檢察官的偵查也尚未終結，故衛福部掌握的資料也可能有不全之處，但仍於3月12日舉行內部檢討會議，3月15日召集雙北市社會局、兒福聯盟與專家學者召開檢討會議，並提出9項策進作為。